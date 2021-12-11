公投前最後一場發表會 王鴻薇批民進黨將食安當交易工具

今日公投意見說明會中，北市議員王鴻薇是正方代表。（翻攝自中選會網站）

2021/12/11 15:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕包含萊豬等4大公投案將在下週（12/18）舉行，今日舉行最後一場意見發表會，正方代表、國民黨北市議員王鴻薇表示，這次的公投題目就是反萊豬，不是反美豬，並指民進黨政府說開放萊豬通過，幫助經貿，但並未隨之看到有參加任何經貿組織，質疑民進黨政府將食安當成空白支票，將人民的健康當成交易工具。

王鴻薇首先表示，公投題目只有寫反對萊豬，但民進黨政府卻扭曲成「反美豬」，她說台灣開放美豬進口已經32年，且現在美國豬肉有8成都沒有使用萊劑，她說如果將反萊豬扭曲成反美豬，是絕對的誤導跟錯誤，她也說，蔡政府去年8月28日宣布隔年開放萊豬進口，但事前沒有公聽會，也沒有專家會議，也沒有跟國內的豬農報告，也沒有跟立院報告，也沒有開專家會議，也沒跟國內豬農報告，蔡總統開放萊豬是對美國前川普總統的表態，認為是將台灣人的飲食健康跟食安來作利益交換。

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王鴻薇說，蔡政府稱，公投若通過會影響台灣加入CPTPP，甚至行政院長蘇貞昌說公投通過還會鎖住台灣，但美國並非CPTPP的會員國，且也沒有任何會員國有要求台灣要開放萊豬，且CPTPP的會員國的紐西蘭、澳洲，因為該國人民主要吃的肉類是牛肉，因此禁止萊牛進口。

王鴻薇也說，CPTPP主要會員國日本已經三番兩次要求台灣要開放日本核災地區食品，甚至政委鄧振中則說，若要加入CPTPP核食會成為關鍵，她質疑，如果現在因為要加入CPTPP就說要開放萊豬，是否明天就會說要開放核食，她還指出美國貿易代表署提出的貿易障礙，也包含認為我國的校園非基改食品跟農藥殘留標準等都是障礙，並表示是否可能因為要排除貿易障礙，校園也要重新使用基改食品。

另外，王鴻薇也說，外界質疑若公投通過，可能會影響台美關係，但她表示民進黨政府都聲稱台美關係堅若磐石，但依照民調顯示，超過55%的民眾並不認為這會影響台美關係。

王鴻薇也說，當初馬政府開放萊牛進口時，有搭配三管五卡的配套，且牛豬分離，但是現在蔡政府開放萊豬卻沒有任何條件，且台灣人吃豬肉比吃牛肉高出6、7倍，王鴻薇強調，公投是民主方式呈現意見，也是人民的權利，蔡政府逕自開放來換取國際經貿利益，但實際上開放萊豬後，也沒有看到台灣有加入任何新的經貿組織。

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