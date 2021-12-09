羅秉成：政府不會養網軍！

行政院發言人羅秉成表示，政府不會養網軍！（記者李欣芳攝）

2021/12/09 12:37

〔記者李欣芳／台北報導〕台北市長柯文哲號召「一人一信」寄給行政院長蘇貞昌要求查網軍，行政院發言人羅秉成今天中午對此表示，政院已收到柯市長的信，院長信箱有相關陳情或意見表達非常的多，並沒有特別統計。政府在施政上有義務與責任向各界報告政府施政的具體的內容與立場，「政府不會養網軍，也不容做這種事情! 」。

不過，羅秉成說，政府正常的政策宣導、預算的投注，都是依法定程序編列核銷，請外界不要誤會甚至多所聯結，做無謂的質疑，說政府在養網軍，這點要特別澄清。

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羅秉成今天主持行政院院會後的記者會，媒體詢問柯文哲號召一人一信寄給蘇貞昌要求查網軍，提出上述回應。

羅秉成說，我們的生活得利於網路，但也受害於網路，有關網路的危害法律有所規範，至於假訊息，行政院這二年來提出相關對應策略，從識假、破假、抑假等面向各部會區域聯防，防制假訊息，受到國際社會相當肯定。

據了解，柯文哲號召「一人一信」寄給行政院長蘇貞昌要求查網軍，但柯文哲前攝影官潘俊霖昨受訪時不滿稱，過去自己遭到柯粉、民眾黨網軍霸凌，但柯文哲不聞不問，如今卻高舉道德大旗令人無法接受，痛批柯文哲是「暗黑部隊始祖」。對此，柯文哲僅冷笑回應「這更好笑了」，強調現在被抓到網軍的都是民進黨帳號，未正面回應外界對民眾黨也有網軍的質疑。

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