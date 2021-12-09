為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    防制中共干擾 國安局：已成立「四大公投」和「九合一」專案

    國安局副局長陳進廣。（記者簡惠茹翻攝）

    國安局副局長陳進廣。（記者簡惠茹翻攝）

    2021/12/09 10:20

    〔記者簡惠茹／台北報導〕年底四大公投進入倒數階段，為防止中共干擾，國安局副局長陳進廣今天表示，國安局針對年底「四大公投」及明年「九合一」選舉，已成立專案任務，部署防制中共及境外勢力干擾我國選情作為。

    立法院司法及法制委員會今天安排「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」專案報告，國安局副局長陳進廣在報告中指出，國安局針對年底「四大公投」及明年「九合一」選舉，已成立專案任務，部署防制中共及境外勢力干擾我選情作為，維護我國民主機制執行順遂。

    陳進廣表示，中共近年除運用陸媒、陸自媒體等渠道，持續散步對台爭議訊息，並結合創建假帳號、機器人帳號之網路作戰手法，對台遂行認知作戰，企圖打擊政府威信及影響國人認知。有鑑於此，國安局偕同各國安單位，持續掌握中共對台認知作戰策略作為，及時通報權責機關參處，防杜中共威脅。

    陳進廣指出，中共對台認知作戰以「裂解百姓信任」、「挑撥社會和諧」、「擾亂執政節奏」、「破壞友盟關係」為四大目標，並規劃「散布爭訊」、｢拉攏滲透分化」、「大外宣」、「對台軍事威懾」四大對台認知作戰工作主軸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投黃金週黃偉哲路口宣講 民眾黨同路口隔街強碰
    2021/12/09 10:17

    公投黃金週黃偉哲路口宣講 民眾黨同路口隔街強碰
    葉毓蘭排網軍專案報告 喊出不自殺聲明
    2021/12/09 09:57

    葉毓蘭排網軍專案報告 喊出不自殺聲明

    遲來的「漲」聲 明德站房價逆勢高飛
    「鬼門圖文」cue總統說明這件事 意外引爆網軍戰火
    2021/12/07 19:46

    「鬼門圖文」cue總統說明這件事 意外引爆網軍戰火
    「網軍」事件難影響公投案 台灣議題研究中心：藍營聲量反下滑
    2021/12/07 16:52

    「網軍」事件難影響公投案 台灣議題研究中心：藍營聲量反下滑

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播