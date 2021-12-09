防制中共干擾 國安局：已成立「四大公投」和「九合一」專案

國安局副局長陳進廣。（記者簡惠茹翻攝）

2021/12/09 10:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕年底四大公投進入倒數階段，為防止中共干擾，國安局副局長陳進廣今天表示，國安局針對年底「四大公投」及明年「九合一」選舉，已成立專案任務，部署防制中共及境外勢力干擾我國選情作為。

立法院司法及法制委員會今天安排「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」專案報告，國安局副局長陳進廣在報告中指出，國安局針對年底「四大公投」及明年「九合一」選舉，已成立專案任務，部署防制中共及境外勢力干擾我選情作為，維護我國民主機制執行順遂。

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陳進廣表示，中共近年除運用陸媒、陸自媒體等渠道，持續散步對台爭議訊息，並結合創建假帳號、機器人帳號之網路作戰手法，對台遂行認知作戰，企圖打擊政府威信及影響國人認知。有鑑於此，國安局偕同各國安單位，持續掌握中共對台認知作戰策略作為，及時通報權責機關參處，防杜中共威脅。

陳進廣指出，中共對台認知作戰以「裂解百姓信任」、「挑撥社會和諧」、「擾亂執政節奏」、「破壞友盟關係」為四大目標，並規劃「散布爭訊」、｢拉攏滲透分化」、「大外宣」、「對台軍事威懾」四大對台認知作戰工作主軸。

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