被酸有網軍 朱立倫：正當使用網路

國民黨主席朱立倫（中）8日出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」台北場，與黨籍立委蔣萬安（右）、費鴻泰（左）及支持民眾在捷運南京復興站外街頭，向民眾宣講公投四個都同意。（記者廖振輝攝）

2021/12/08 10:51

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨近日砲轟民進黨有網軍，綠營也以國民黨主席朱立倫臉書留言出現大量越南帳號反酸朱才有網軍，朱今受訪時說，他的網軍就是LINE、IG等，是正正當當，不像民進黨網軍惡意抹黑，呼籲脫下網軍「魔戒」，大家都受夠了。

對於遭綠營指才是有網軍的人，朱立倫今在進行公投街講後受訪時稱，他的網軍就在他的手機、LINE、IG，民進黨的是暗黑力量，他們都是民進黨或暗黑網軍的受害者，他呼籲大家不要分黨派、職業，大家都站出來，發揮正義的力量。

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朱立倫指出，他是正正當當使用一般網路，但民進黨和網軍在他的臉書留言攻擊、惡意抹黑，那才是網軍，甚至會反串，介入國民黨內選舉，這就是網軍的可怕。

朱立倫說，像網軍這樣的台灣民主暗黑力量對社會傷害非常大，對台灣傷害非常大的網軍能夠從這塊民主的土地上徹底消失，希望大家一起來，相信民進黨各派系也受夠了，受夠敵對派系動用的網軍攻擊，不要再縱容了。

朱立倫認為，網軍就像「魔戒」，要趕快脫下來，呼籲蔡英文總統和掌握網軍的人趕快把「魔戒」脫下來，台灣才有民主的天空，大家都受夠了。

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