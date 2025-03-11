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    他讓洪孟楷背鍋？江肇國點名：施壓台大醫院的是羅廷瑋

    民進黨台中市議員江肇國（見圖）今天爆料說，外傳施壓台大醫院的立委不是洪孟楷，而是羅廷瑋。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市議員江肇國（見圖）今天爆料說，外傳施壓台大醫院的立委不是洪孟楷，而是羅廷瑋。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    2025/03/11 09:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台大婦產科醫師施景中日前爆料，有教學醫院主任透露，某位第一階罷免達標的立委因其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，竟緊急把國健署長、健保署長及醫院副院長、醫師在當天傍晚叫到辦公室亂罵一通，有些網友猜測是國民黨立委洪孟楷，但施景中否認；民進黨台中市議員江肇國今天（11日）上午在臉書PO文，點名當事立委是國民黨立委羅廷瑋。記者試圖聯繫，但羅廷瑋目前未接電話。

    江肇國PO文表示，他接獲爆料，這位施壓的立委不是洪孟楷，而是羅廷瑋。

    江肇國表示，他要「公開請教羅廷瑋，你們辦公室有沒有發函要求，『衛生福利部國民健康署（請署長出席）、衛生福利部中央健康保險署（請署長出席）、台大醫院（請副院長出席）於114年1月21日（星期二）下午5點00分到中興大樓2106室召開會議』，之後才有了施景中醫生爆料內容中亂罵官員一事」？

    「你也太沒義氣了吧！」江肇國嘲諷羅廷瑋，被連署罷免壓力很大，但「洪孟楷一來是你前輩、二來他被罷免的壓力也很大，這4天你悶不吭聲讓洪孟楷幫你背鍋，這樣可以嗎」？

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