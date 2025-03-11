若覆議失敗......卓榮泰：將向國人說明預算執行窒礙難行處

行政院長卓榮泰今天到立法院針對中央政府總預算覆議案說明。（記者劉信德攝）

2025/03/11 10:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今天（11日）赴立法院針對「114年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢，傳行政院打算在覆議案失敗後下鄉開說明會。卓榮泰表示，如果覆議案沒通過，因為被刪減數及凍結金額確實相當多，必須向國人說明未來執行時的各種窒礙難行。

他說，如果覆議案「沒有辦法達到我們期待的目標，也就是說覆議案不論通過、成立或是不成立」，政府都有必要向國人說明未來如何在編列的中央政府總預算下執行國家重大建設。

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卓榮泰表示，到此刻為止，他仍全心全意準備今天「中央政府總預算覆議案」及明天的「財政收支劃分法覆議案」報告跟答詢，心裡最期待的是這兩案能獲得重新審視的機會，讓國會更充分瞭解，行政院在編定預算以及執行目前「財政收支劃分法」最可行之處

外傳若覆議失敗，行政院將配合民進黨中央下鄉宣講，直接向民眾說明總預算案窒礙難行之處。卓榮泰今天回應，如果覆議案沒辦法「達到期待的目標」，也就是說覆議案「不論通過、成立或是不成立」，政府都有必要向外界、向國人來說明在已通過的預算下執行國家重大建設，如果覆議案沒通過，也必須有機會向國人說明，未來執行時各種窒礙難行，「因為確實被刪減的數以及凍結的金額是相當的多」。

卓榮泰強調，無論如何，對於各個機會，有任何的活動機會，有邀請的單位，有適當的安排跟時間，都會想辦法透過這樣的機會向國人做說明。

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