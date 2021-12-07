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    「鬼門圖文」cue總統說明這件事 意外引爆網軍戰火

    鬼門圖文繪製嘲諷反萊豬人士的插圖，還cue總統蔡英文，意外引爆留言區對於網軍的激烈口水戰。（圖擷取自鬼門圖文臉書）

    鬼門圖文繪製嘲諷反萊豬人士的插圖，還cue總統蔡英文，意外引爆留言區對於網軍的激烈口水戰。（圖擷取自鬼門圖文臉書）

    2021/12/07 19:46

    〔即時新聞／綜合報導〕「四大公投」將於本月18日進行投票。針對反萊豬公投，知名圖文創作者「鬼門圖文」特地在臉書cue近來積極宣講、呼籲大家公投投下四個不同意票的總統蔡英文，沒想到卻意外引發網友對於「網軍」的口水戰。

    四大公投引發各陣營激烈爭辯，反萊豬議題更是吵得火熱。同意方宣稱萊劑對人體有危害，應停止進口萊豬；反對方則提當年馬政府開放萊牛，而今藍營卻反萊豬，明顯矛盾至極，至今雙方口水戰不斷。

    對此，「鬼門圖文」6日晚間在臉書PO出趣味插圖，可以看到一人崩潰大喊「萊豬有毒！救命啊！」另一名表現淡定的人物冷不防問了一句：「為什麼萊牛可以吃，萊豬不能吃？」讓原本崩潰的人瞬間腦袋當機。整篇圖文酸爆藍營和其他反萊豬人士，「鬼門圖文」還特地cue蔡英文，「為什麼呢？請總統說明。」

    貼文隨即引發熱議，網友紛紛表示「他們不知道會當機到什麼時候」、「到底在怕什麼早就開放可以進口，但市場上買不到、也沒廠商要進口的萊豬呢？」蔡英文也被釣來回應：「不論是美豬或美牛，只要符合國際標準，大家都不必擔心，政府也會認真把關、檢驗」。

    不過部分網友扯上近日受到熱議的網軍話題，批「鬼門圖文」是綠營網軍，「不演了」、「蔡英文來留言，感覺就是你這個網軍在做球」、「這種網軍錢也要賺，可憐」；面對這些攻擊留言，支持鬼門圖文的粉絲反批，「自己是網軍，舉目所見皆是網軍」、「只會覺得別人都是網軍的才可憐吧」、「一句話釣出一堆崩潰藍白粉」。

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