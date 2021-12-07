海軍士官長為女士官按摩涉言語性騷 記2大過汰除

海軍教準部今日表示，在接獲基層反映所屬海軍新兵訓練中心余姓士官長，涉言語騷擾違反兩性營規，已立刻編成專案小組調查屬實，隨即召開人事評議會，秉「留優汰劣」原則，核予行政重懲並管制汰除。圖為海軍左營基地。（資料照）

2021/12/07 14:36

〔記者涂鉅旻、洪定宏／綜合報導〕海軍教準部一名男性士官長日前幫單位一名女士官按摩，卻遭指控有性騷擾之嫌。對此，海軍教準部今日表示，在接獲基層反映所屬海軍新兵訓練中心余姓士官長，涉言語騷擾違反兩性營規，已立刻編成專案小組調查屬實，隨即召開人事評議會，秉「留優汰劣」原則，核予行政重懲2大過並管制汰除。

被指控性騷擾的余姓士官長具有按摩證照，看到一名女性士官無精打采，因此叫該名女性士官休息時間，到他的辦公室進行按摩，日前在單位內為女性士官服務，事後卻遭控性騷擾。而海軍教準部今日透過新聞稿指，這名余姓士官長涉言語騷擾違反兩性營規，專案小組調查也屬實。

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已婚的余姓海軍士官長考取推拿師證照，經常幫男女同僚解決落枕、肩頸痠痛及腰痛等毛病，技術口碑甚佳。不料，他幫某位女下士推拿後，竟然傳性暗示的訊息給對方，讓女下士覺得有被性騷擾的「不舒服感」而投訴，海軍決議記余姓士官長2大過處分，列入汰除名單。

發生這起性騷事件的是海軍新兵訓練中心，隸屬海軍教育訓練暨準則發展指揮部，大約今年11月中旬，余姓士官長好心幫女下士推拿，過程中，女下士沒有覺得被性騷擾的「不舒服感」。

不料，數日後，已婚的余男突然傳文字訊息給未婚的女下士，提及希望交往，甚至出現性暗示的內容，讓女下士覺得不舒服而投訴。

雖然女下士沒有提告性騷，但人評會調查發現，余男雖然擁有推拿師證照，經常幫男女同僚解決落枕、肩頸痠痛及腰痛等毛病，技術口碑甚佳，但針對多位女性同僚部分，僅2人共處，無其他人在場，違反規定，因此決議記2大過處分，列入汰除名單，海軍司令部將在本週收到調查報告。

海軍教準部強調，將援引案例並持恆加強內部管理及官兵兩性教育，建立官兵正確認知及法紀觀念；凡查有違反兩性營規官兵，均依規定嚴懲，絕不寬貸，以維軍譽。

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