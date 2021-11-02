中市議員指性騷申訴調查太久 張耀中：對當事人2度傷害

多位市議員指中市性騷擾調查太久，對當事人是二度傷害。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/02 21:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕提出性騷擾申訴結案要多久？台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達今天在市議會指出，市府雖設有性騷擾防治委員會來防治性騷擾及保護被害人之權益，但現行半年召開會議一次，加上再申訴調查期間2個月內調查完成提會審議，如有必要時得延長1個月，這樣逾3個月至半年的調查結案時間，對當事人是二度傷害。

社會局長彭懷真表示，性騷申訴如果調查完畢，行政裁處部分通常會用臨時會議來做處理，不會等到半年這麼久。

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張耀中今天在市議會民政部分質詢表示，有個9歲孩子在法院改定監護審理中，於共同監護期間在生父住居處，受到阿姨和生父共同裸體走動及親密行為的歧視言行傷害，向社會局提出再申訴，要將行政調查結果呈報法院作為依據，但卻要等近半年之久，對當事人說不啻是二度傷害。

他再舉例有國立大學碩士班女生，受到前男友在網路匿名放送下流言詞，把前女友形容私生活混亂，碩士女學生自行參考了本市性騷擾防治要點云云，發現申訴後半年可能才開一次會議，她就決定放棄申訴。

張耀中指出，本市性騷擾申訴案件逐年攀高，從3年前整年不到百件，去年有178件，今年上半年就高達100件，顯示性騷擾申訴已經成為本市性別平權的隱憂，如果半年才開一次會，對案件的救濟實在緩不濟急。

謝志忠說，性騷擾申訴案逐年攀高，加害的對象大抵是誰？社會局長彭懷真答道，陌生人部分高達77％以上，謝志忠強調表示，這樣的統計資料顯示，陌生人性騷擾比例大增，這狀況已經是社會治安的問題了。

張耀中建議，對於性騷申訴比例提高，社會局應更有積極任事的態度，縮短調查時間，增加開會次數，讓申訴人的案件得以在一定期間內獲得圓滿結果。

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