店長抱一下女店員豪乳 想用7萬元和解被拒絕

蕭男抱一下店員豪乳，被判拘役40日，可緩刑2年。（記者吳政峰攝）

2021/11/13 23:51

〔記者吳政峰／台北報導〕蕭姓男子在台北市一間飲料店擔任店長，見女店員小夢（化名）胸前雄偉，竟起了不良意圖，去年9月間趁著兩人聊天之際，用雙手環抱她的雙峰。小夢受到侵犯尖叫，大力推開蕭男，馬上辭去工作，並提起告訴。蕭男想用7萬元和解，但被小夢拒絕，台北地院認為蕭男惡性不重大，日前判他拘役40日，並可緩刑2年。

蕭男是店長，去年9月間飲料店打烊後，和小夢坐在店內員工座椅聊天，沒想到蕭男聊著聊著竟起了歪念，站起來走到小夢面前，猝不及防彎腰，用雙手環抱她的豪乳。小夢沒意識到私密部位會被侵犯，當場嚇到尖叫，並用力推開，蕭男才罷手。

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小夢深感受辱與冒犯，不敢繼續在店內工作，決定立刻辭職，並且提告性騷擾。

警方調閱監視器，確認蕭男確有環抱動作。蕭男見無法狡辯，承認環抱，但否認摸到小夢的雙乳或隱私部位，不過，他願意用7萬元和解，惟和解條件未被小夢接受，沒有獲得原諒。

台北地院研判蕭男是一時衝動而犯案，考量其犯罪動機、目的、手段，所生危害尚非重大，犯後態度良好，無前科，及表示願以7萬元和解，雖然小夢不願接受，但相信蕭男經過此教訓應知警惕，無再犯之虞，因此不只輕判他拘役40日，還額外多給緩刑2年，諭知支付國庫5萬元，以啟自新。可上訴。

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