公車「狼」亂摸女學生辯有思覺失調症 法官打臉判刑

雷男在公車上趁隙觸摸女學生大腿，雖稱自己有思覺失調症，法官認為他於犯案時並無受疾病影響，不具減免罪責的理由。（記者鄭淑婷攝）

2021/11/13 12:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕41歲雷姓男子在公車上亂摸鄰座17歲女學生大腿，司機獲報將車停靠路邊等待警方逮「狼」，雷男雖稱自己有思覺失調症，桃園地院法官從他與警方的對話，認為他在犯案當下並無受疾病影響，不具減免罪責理由，另衡量被害女學生家長拒絕調解，希望法院能依法處理，審結依成年人故意對少年犯性騷擾罪判處雷男3月徒刑。

雷男於今年4月9日晚間搭乘公車返家，女學生上車後坐在他鄰座，雷男認為有機可乘，伸手碰觸女學生大腿2次，女學生察覺有異通報，駕駛隨即報案並將車停靠路邊等待警方；雷男坦承不諱，辯稱自己罹有思覺失調症並領有身心障礙手冊，似乎想以此卸責。

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法官於判決中指出，雷男被逮時與警方的對話，可明確回想案發過程，並稱「在被害人第2次對我說話時我才停止，因為被害人第1次講的話我沒聽清楚，我當下覺得對方有同意我的行為」，顯見可以理解警方的問題及意義，回答也具邏輯，縱使雷男患有思覺失調症屬實，但犯案當下並無受到疾病影響，不具減免刑責理由。

另從女學生外表及上車地點為學校前，雷男可知她尚未成年，審酌女學生家長拒絕調解，希望法院能依法處理，以及雷男侵害他人程度、犯後坦承等，依成年人故意對少年犯性騷擾罪判處3月徒刑，如易科罰金以每日1000元折算，可上訴。

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