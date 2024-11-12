騎士超速48公里噴1萬2！ 警告標誌牌太小獲判免罰

台中一位民眾騎機車超速48公里，遭罰1萬2000元，不服提起行政訴訟，台中高等行政法院因測速取締標誌牌未使用標準型尺寸，而是使用縮小版，判免罰。（記者陳建志攝）

2024/11/12 00:10

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名任姓騎士，去年9月騎機車行經台中市南屯區向上路5段，因時速高達84公里，超過速限48公里，遭員警設置的測速照相機拍照舉發，因超速超過40公里被罰款1萬2000元，任姓民眾不滿提起行政訴訟，法官調查發現，該處「警52」測速取締標誌牌未使用標準型尺寸，而是使用縮小版，違反測速取締正當法律程序，撤銷罰單，可上訴。

判決指出，這名任姓民眾去年9月29日騎普通重型機車行經台中市南屯區向上路5段慢車道，被台中市第4分局員警，以檢定合格的照相式雷達測速儀測得機車時速84公里，而該路段最高速限為40公里，因超速達「逾40公里至60公里以內」的違規，遭開單告發，除罰鍰新臺幣1萬2000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，及吊扣機車牌照6個月。

請繼續往下閱讀...

任姓民眾不服提起行政訴訟，主張該處警示民眾有測速照相取締的「警52標誌」懸掛在行車方向左側，而未依道路交通標誌標線號誌設置規則第16條第1項的規定豎立在行車方向的右側，因而請求撤銷原處分。

台中高等行政法院法官調查後發現，舉發機關當時是考量現場行進方向右側的路樹茂密，懸掛在右側可能會讓用路人不易看見，才懸掛在左側視野較開闊處；法官認此等考量合於道路交通標誌標線號誌設置規則第16條第1項規定內所述得豎立於行車方向左側或以懸掛方式設置的「特殊情況」，故舉發機關該等設置尚屬合法。

不過法官發現，該路段慢車道的車道寬為5公尺，依市區道路設計標準並無路面狹窄的情況，而該處速限為每小時40公里，亦未低於道路交通安全規則規定之一般道路慢車道的行車速限，故依據道路交通標誌標線號誌設置規則第13條第2項規定，該路段警告標誌的牌面大小應適用「標準型」之尺寸（依規定應為邊長90公分、邊寬7公分的白底紅邊正三角形），以使車輛駕駛人能在適當距離內清楚辨認並提高警覺。

不過依據舉發機關所檢附的「警52」標誌尺寸量測相片，當時該處使用的「警52」標誌為邊長60公分、邊寬5公分的「縮小型」標誌，容易使用路人辨認不清，與設置規則第13條第2項規定不合。認本案取締在正當法律程序上有所未合，而撤銷原處分，判免罰，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法