獨家》竹市官警涉收賄包庇賭博電玩案 彭學雷等3人認罪

調查局幹員搜索荃冠賭博集團經營的賭博電玩。（新竹地檢署提供）

2024/11/21 18:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市警局官警涉收賄包庇賭博電玩案，新竹地院今（21日）首度開庭，新竹市議會秘書彭學雷及退休員警陸秋煌、阮豐進等3被告，都當庭坦承插股參與電玩經營及分配紅利，另彭學雷在竹市府產業發展處工商科任職的妻子，也坦承洩露稽查訊息給業者。

彭學雷、新竹市警局秘書宋瑞展等官警涉嫌收賄，包庇荃冠賭博集團非法經營賭博電玩案，新竹地檢署於上月初偵結全案，將彭學雷、宋瑞展、集團金主劉震華等17名被告提起公訴，建請法院對宋、劉兩人從重量刑；檢調在集團成員家中查扣現金2億，合併集團歷年不法獲利共12億餘元犯罪所得，檢方則聲請沒收。

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其中，宋瑞展在移審後被裁定續押。新竹市警局已將宋記2大過免職報請警政署核定。

此案今天上午首度開庭，4名被告中，新竹市議會秘書彭學雷及被告退休員警陸秋煌、阮豐進等3名被告，都坦承插股參與電玩經營及分配紅利，但對檢方調查的金額有意見；彭學雷的妻子孫女負責電子遊戲場稽查排班業務，也坦承洩露稽查相關訊息給業者劉震華。

檢方在起訴書指出，劉震華等人取得竹市府核發的電子遊戲場營業級別證，在疫情後為吸引顧客，共同經營荃冠電子遊戲場等6間電子遊戲場業（現均已歇業）。劉震華為了順利經營電玩，2021年10月間起招募退休員警陸秋煌、阮豐進及宋瑞展、彭武賢（在逃通緝中）等人擔任股東共同參與經營，並每月按各場營收分配紅利。

檢方調查，劉震華為免賭博遭查緝，特別製作行賄各警界單位的分配表，每月給付「公關費」，打點轄區內的各派出所、督察科、行政科等單位。迄查獲日止，宋瑞展收受劉震華交付31個月賄款，合計1178萬元。

此外，檢方也查出，劉震華認應拉攏新竹市政府聯合稽查小組成員，以避免遭稽查、取締時被查獲經營賭博性電玩，因知悉彭學雷的妻子孫女擔任竹市產發處工商科職員，負責稽查排班業務，遂透過彭向孫女打探稽查電子遊戲場訊息。

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