「足控」陳柏諺殺害馬國女大生 士院判賠死者父母638萬元

陳柏諺殺害蔡姓馬國女大生，士院民庭今判他應賠償死者父母共638萬元。（資料照）

2024/11/21 18:51

〔記者溫于德／台北報導〕被友人稱為「足控」的男子陳柏諺，殺害蔡姓馬國女大生判無期徒刑；因高院未敘明為何不予減刑，最高法院撤銷發回更審中。民事部分，士林地院一審今判陳柏諺應賠償蔡女父母共638萬餘元，可上訴。

前年10月13日上午10時許，陳男赴蔡女北市士林區的租屋處，要求返還先前轉帳給她的9萬9999元遭拒，陳單手持玩偶抱枕悶住蔡的眼睛，另一手掐住蔡的脖子，見蔡已無法言語，仍不肯鬆手，最終導致蔡女死亡。

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陳男接著返回新北鶯歌租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即找警方赴租屋處，見躺在床上的陳男身旁有藥物散落，員警詢問「發生什麼事？」陳男回「我殺了人」，檢方偵結依殺人罪起訴陳男。

然刑事庭審理時，陳男否認殺人犯行，辯稱受蔡女之託，將之殺害，且兩人同謀共死。士林地院刑事一審依事證指蔡女對未來仍有規劃，也期待學習、接觸新事物，何況蔡女沒寫下任何遺書、自殺計畫等足以顯示有輕生念頭的跡證。

再者，依兩人的IG對話紀錄，可知陳男不認同蔡女的金錢觀念，對蔡花錢方式頗感壓力，加上陳男到案後數度稱：「為了取回9萬9999元被拒才結束蔡女性命」，足認陳為錢結束蔡的性命，且陳男未真心悔悟，即便符合自首要件也不予減刑，但陳經鑑定尚有矯正可能，一審依殺人罪量處無期徒刑、褫奪公權終身。

高等法院刑事二審指陳男犯後僅關注遂行本人輕生，絲毫沒有任何想法去告知他人，而使蔡女有儘早獲救的機會，足認自首難認有悔悟之心。

二審也指，250萬元是由陳男家屬代為賠償，他也未究明蔡女的宗教信仰，一廂情願地書寫各種佛經表示迴向的歉意，難認他有真誠悔意，只因為存有較輕刑期的僥倖心態，仍維持一審判決結果。

最高法院指二審認定陳柏諺符合自首要件，卻未敘明為何不予減刑，將全案撤銷發回更審中。

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