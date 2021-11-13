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    短裙妹搭捷運遭摸私密處 癡漢不罷手判拘役

    捷運痴漢亂摸女子大腿，女子換位後仍持續騷擾，被判處拘役50日。（資料照）

    捷運痴漢亂摸女子大腿，女子換位後仍持續騷擾，被判處拘役50日。（資料照）

    2021/11/13 23:12

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名OL小妤（化名）今年2月間穿著短裙搭捷運返家，突然在人潮洶湧的車廂內感到大腿與屁股遭人撫摸，低頭一看，竟是隔壁陌生的林姓男子所為，小妤本想隱忍，不願張揚，因而轉換位子，未料林男食髓知味繼續亂摸她的大腿隱私部位，驚得小妤趕緊下車報警。台北地院認定林男觸犯性騷擾防治法，日前判他拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

    今年2月間，穿著短裙的小妤下班搭捷運返家，時值下班時間，車廂內人潮眾多，摩肩擦踵，小妤只好拉著吊環站立，沒想到過沒多久，他突然覺得私密處熱熱癢癢，彷彿有人在摸，低頭一看，果真發現隔壁的林男正對她上下其手，摸其大腿跟屁股。

    小妤原本不想聲張，趕緊換位子，並正面對著林男，未料林男竟然故作鎮定，並且趁著下車經過她時，再度伸手摸她的雙腿，害小妤當場受驚，深感噁心與厭惡，決定一同下車，並且馬上報警逮人。

    警方調閱監視器，驚見林男並非誤觸，也不是通勤族，而是刻意不斷在忠孝新生站至忠孝敦化站間移動，伺機尋找得以下手的時間與對象，小妤不幸被他選中成為獵物，慘遭性騷擾。

    台北地院指出，林男坦承犯行，雖表示有與小妤調解的意願，惟尚未能取得諒解，考量他近半年無業，經濟狀況不佳，判其拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

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