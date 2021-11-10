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    首頁　>　社會

    強吻友人1秒挨告 他找鄉親連署向法官求情被檢察官痛斥

    台南高分院法官考量吳男已捐公益款與A女達成和解，依強制猥褻罪判強吻A女一秒鐘的吳男六月徒刑，但可緩刑二年。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南高分院法官考量吳男已捐公益款與A女達成和解，依強制猥褻罪判強吻A女一秒鐘的吳男六月徒刑，但可緩刑二年。（資料照，記者王俊忠攝）

    2021/11/10 01:27

    〔記者王俊忠／台南報導〕嘉義縣吳姓男子2020年9月某日到新港鄉A姓女友人住處，突然用右手抱住女方後頸，不顧女方阻擋，以右手將A女身體往上帶，彎腰強吻女方約1秒鐘，一審判刑6月。案子上訴二審，吳男竟請鄉里百姓連署，求法官給他自新機會，被檢察官斥責。

    對於案發經過，吳男坦承有抱起A女頸部、強吻情事，但強調是性騷擾、不承認是強制猥褻。

    台南高分院法官檢視A女屋內監視器影像認為，A女在吳男著手、侵害行為結束前，即感受到性自主決定權遭受妨害，A女有出手反抗，依最高法院判決意旨，縱使此案發生只有短短幾秒，吳男行為已構成強制猥褻罪，並非僅是性騷擾而已。

    吳男表示，坦承上述客觀犯行，之前有委託辯護人與A女的告訴代理人連絡願賠女方25萬元，並張貼道歉聲明在村裡的公布欄1個月；但A女要求賠50萬元、且要他登報道歉，因此未能達成和解，他才在案子上訴二審時因怕被法院重判，一時情急失慮才會訴請村民連署向法院求情。

    A女也指吳男在社區裡散播謠言，指稱是她「仙人跳」、想藉此事敲詐吳男。

    二審檢察官還當庭斥責吳男、指吳請鄉里居民連署陳情的舉動，會加深女方名譽受損及身心痛苦。

    吳男解釋是一時失慮才會這麼做，請二審法官不必理會居民連署書。

    台南高分院認為，吳男於二審開庭時再次向A女道歉，之後與女方達成和解、依照A女意思捐款40萬元給公益單位，已見悔意，因此同意給吳男緩刑自新機會，緩刑2年期間需付保護管束。

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