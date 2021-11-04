被曖昧對象發現仇女留言 他告白被拒 網笑：移動避孕器

國立東華大學楊姓男學生見劉姓女學生的大頭照是上圍豐滿的比基尼照片，竟在劉女的臉書社團貼文留言「這個大頭照好兇」，劉女找楊男要求說明，但楊男否認有性騷擾意圖，不滿的劉女於上月29日向東華大學性平會申請調查。東華大學校園示意圖。（資料照）

2021/11/04 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名國立東華大學劉姓女學生上月29日在臉書發表公開貼文指出，她在校內二手拍賣社團出售耳環，因大頭貼穿著比基尼，引來同校楊姓男學生留言「這個大頭照好兇」，劉姓女學生坦言不舒服，卻因此遭大批男性網友出征痛斥，「留言讚美還要被告性騷擾」，其中一名男網友就被曖昧對象發現也是「仇女團」一員，告白也因此被拒絕，該男也被網友戲稱是「移動避孕器」。

劉姓女學生的貼文下方意外引來大批男性網友為楊姓男學生「護航」，之中更不乏人身攻擊的謾罵、嘲諷以及性羞辱，「自助餐真的好好吃，留言讚美還要被告性騷擾」、「我是proma（指破媌／phuà-bâ，多誤寫為破麻）稽查，專門稽查不知好歹的propro」；甚至有人直接指名道姓，指稱劉姓女學生「有x病！有跟她約過的人近期快去做身體檢查！」

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隨後，臉書專頁「黑特東華 NDHU Hate」刊出編號49316的貼文（已被刪除），原PO文中詢問，「有沒有本校理工男去華文耳環事件底下留言，被曖昧對象看到，結果告白被拒絕的掛？...X他X有夠衰X」，並提醒諸位男士，「耶誕節前準備告白的別亂留言，小心惡魔在身邊」。

貼文已被網友截圖留存，在網路上掀起討論，網友紛紛直呼，「嚇到連曖昧都喊先不要」、「真的是噁男過濾器，事件當事人真是功德無量」、「移動避孕器」、「看了大部分蠻多年輕小男生的留言覺得好恐怖啊！這些人完全不會跟女生相處耶！」；網友也表示，「如果覺得那個留言看了很不舒服，以後相處絕對更不舒服」、「如果是起鬨，也剛好證明此人沒有自制能力，沒有必要花力氣」。

劉姓女學生上月29日向東華大學性平會申請調查。學校性平會2日表示，委員會已啟動調查，將依照校園性侵害性騷擾及性霸凌防治準則規定，嚴謹處理，學校未來也將加強教職員對於「數位性別暴力」的因應知能，共同維護性別友善的網路環境。

大批男網友出征劉姓女學生的臉書，其中更不乏人身攻擊的謾罵、嘲諷以及性羞辱。（圖取自劉姓女學生臉書）

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