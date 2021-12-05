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    首頁　>　政治

    時力成立苗市服務處 明年縣長選舉不缺席

    時代力量成立苗栗市服務處，黨主席陳椒華（右一）、苗栗縣黨部主委宋國鼎、立委王婉諭（右二）、邱顯智一致強調，將傾聽民意，擴大為民服務。（記者張勳騰攝）

    時代力量成立苗栗市服務處，黨主席陳椒華（右一）、苗栗縣黨部主委宋國鼎、立委王婉諭（右二）、邱顯智一致強調，將傾聽民意，擴大為民服務。（記者張勳騰攝）

    2021/12/05 12:23

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕時代力量今天在苗栗市中苗地區成立苗栗市服務處，包括民進黨、國民黨及民眾黨都派員到場祝賀，針對明年的縣長及縣議員等選舉布局，時力苗栗縣黨部主委、縣議員宋國鼎指出，下屆縣長選舉時力絕對不會缺席，並慎重推出最適合苗栗的人選；而縣議員選舉，是朝在議會成立黨團為目標。

    時代力量苗栗縣黨部指出，時力在地方經營3年有餘，去年初，王婉諭就任不分區立員開始，便與宋國鼎在竹南黨部成立聯合服務處，從苗栗出發，不斷傾聽、串連地方聲音、透過中央地方連線，服務更多的苗栗民眾。

    王婉諭及宋國鼎走訪苗栗，看見高齡長者、行動不便民眾的需求，積極向台鐵局協調，讓造橋火車站電梯有了興建計畫。

    時力苗栗市服務處位在苗栗市中正路，今天上午舉行成立茶會，由黨主席、立委陳椒華主持，包括黨籍立委王婉諭、邱顯智、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦、民進黨縣議員陳光軒及民眾黨苗栗縣黨部幹部等人均前往祝賀，場面熱鬧。

    宋國鼎指出，未來將傾聽更多的民意，擴大服務範圍，下屆縣長選舉時力絕對不會缺席，對於縣議員選舉將朝成立縣議會黨團（三席即可成立黨團）為目標。

    至於公投議題，宋國鼎表示，公投是直接民主的表現，民主真諦是溝通、討論，對於公投議題各政黨表達立場，也請鄉親了解公投的背後意義及問題點，做出最後的決定。

    時代力量在苗栗市中苗地區成立苗栗市服務處，各界代表前往祝賀。（記者張勳騰攝）

    時代力量在苗栗市中苗地區成立苗栗市服務處，各界代表前往祝賀。（記者張勳騰攝）

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