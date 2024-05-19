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雞排妹現身519遊行！質問「柯文哲在北市多次跳票算詐團？」黃國昌不甩

鄭家純今天持媒體證參加「519草根決心行動」。（圖翻攝自鄭家純臉書）

鄭家純今天持媒體證參加「519草根決心行動」。（圖翻攝自鄭家純臉書）

2024/05/19 17:42

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨號召支持者齊聚民進黨中央黨部前，抗議蔡政府政見跳票的「519草根決心行動」，於今天（19日）下午2點登場。民眾黨立院黨團總召黃國昌現身接受媒體聯訪過程中，藝人「雞排妹」鄭家純當面質問「柯文哲在台北市這麼多跳票，是不是詐騙集團？」黃國昌直接當作沒聽見。

民眾黨號召小草走上北市北平東路，抗議民進黨政府，除支持者響應，也有不少民眾到場抗議白營配合國民黨在國會作亂。當黃國昌接受媒體訪問時，強調台灣民眾都痛恨詐騙集團，隨後鄭家純上前遞麥質問，「柯文哲在台北市這麼多跳票，是不是詐騙集團？」黃國昌聽完選擇無視，未多做回應。

而最近深陷諸多弊案的柯文哲，於下午3點30分左右抵達現場，面對媒體堵訪，柯文哲全程一語不發，快步走到舞台後方休息區。

事後鄭家純在臉書發文透露，當她問完黃國昌以後，「（民眾黨立院黨團主任）陳智菡就氣pupu帶人拿著手機拍我，連打招呼都沒有，就直接站到我旁邊跟鏡頭說『歡迎這種來蹭我們活動的人』，我聽完對她說加油，她愣了一下回加油就溜走了。」

她接著酸：「哇！這就是民眾黨立法院黨團主任對記者的態度，是要票投柯文哲才有資格參加活動嗎？這麼玻璃心，乾脆以後只發媒體證給民眾黨黨員好不好？在以上發生之前，舞台上的主持人，在台上廣播點名鄭家純有來到現場，陳智菡在粉專留言區呼籲小草們來給我訪問，我也不會說主持人和陳智菡蹭我啊。」

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