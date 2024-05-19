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民眾黨519遊行 台聯轟：白色變色龍、賣台一條龍

台灣團結聯盟今日在中央黨部掛起「白色變色龍，賣台一條龍」布條。（台聯提供）

台灣團結聯盟今日在中央黨部掛起「白色變色龍，賣台一條龍」布條。（台聯提供）

2024/05/19 16:21

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今（19）日下午於民進黨中央黨部外舉辦「519草根決行」遊行，抨擊蔡政府任內政策跳票。與此同時，台灣團結聯盟（台聯）在中央黨部掛起「白色變色龍，賣台一條龍」的布條，並抨擊該場遊行是民眾黨主席柯文哲、民眾黨立院總召黃國昌兩人藉由煽動、嫁禍生事，謀取政治利益的集會。

台聯抨擊，一個為了引進中資之雙子星案而說出「國家主權是個屁」的黨主席柯文哲；以及檢討本土派政府標準高如山，遇到去了北京沾過「紅墨水」的傅崐萁，身段就卑躬屈膝到讓國人感到肉麻的民眾黨立院總召黃國昌，這樣的兩個政客，實在是民主政治的壞榜樣。

台聯指出，自柯文哲參選總統乃至5月17日的國會亂象以來，台灣的公民逐漸從藍白黨合力搗亂國會中，看清了民眾黨投機的本質。民眾黨今日所動員的集會上，這就是柯、昌等人藉由煽動、嫁禍生事，謀取政治利益的集會，充斥著煽動與權謀和投機的本質。

台聯強調，就算本黨在國會中沒有席次，依然決然的指出民眾黨不該藉由煽動與惹事的心態與國民黨遙相呼應。台灣的公民社會已在串連，今天與本土社團齊力的反制行動只是剛開始，台聯會繼續充任捍衛本土、壯大台灣的力量。

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