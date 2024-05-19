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立院後天續審國會擴權法案 黃國昌：都在賴清德一念之間

立院民眾黨團總召黃國昌表示，法案審議都在準總統賴清德的一念之間，並喊話賴清德，是否要針對民進黨立委攻擊議事人員道歉。（記者羅沛德攝）

立院民眾黨團總召黃國昌表示，法案審議都在準總統賴清德的一念之間，並喊話賴清德，是否要針對民進黨立委攻擊議事人員道歉。（記者羅沛德攝）

2024/05/19 16:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院21日將繼續處理藍白陣營提出的國會擴權相關法案，立院民眾黨團總召黃國昌表示，法案審議都在準總統賴清德的一念之間，並喊話賴清德，是否要針對民進黨立委攻擊議事人員道歉。

民眾黨今日下午於民進黨中央黨部外舉辦「519草根決行」行動，號召支持者一起上街喚醒賴清德競選時承諾的國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革，向「芭樂票」說不。民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、吳春城、林憶君等黨公職皆出席。

針對有擴權之虞的「國會改革」法案審議，黃國昌於會場後台受訪表示，法案審議都在賴清德的一念之間，賴清德說要團結全國人民，但目前看到的是賴清德縱容立院民進黨團在立院內搞破壞、搞對立，甚至對議事人員動手，並暴力毆打立院秘書長周萬來。

黃國昌說，他要沉痛地在民進黨中央黨部前請教賴清德，「民進黨立委攻擊議事人員，民進黨要不要道歉？」，還是只要不順民進黨的意思，推動國會改革法案，民進黨立委就能在立院內為所欲為、違法暴力打人，呼籲賴清德以總統的高度告訴全民，如何確保立院內的公務員可以依法行使其職務，不會被民進黨立委暴力對待。

對於17日院會竟用「舉手表決」而非表決器表決，遭民進黨批不合理、不公平，黃國昌指出，當天表決一開始是使用表決器，但因為民進黨攻擊主席台、拔掉表決卡，讓他們無法好好投票，立法院長韓國瑜才依照「立法院議事規則第35條」規定，進行舉手表決，呼籲民進黨立委不要再造謠、指鹿為馬。

有民眾高舉嘲諷黃國昌的標語，表達不同立場。（記者羅沛德攝）

有民眾高舉嘲諷黃國昌的標語，表達不同立場。（記者羅沛德攝）

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