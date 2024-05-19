「519草根決行」號稱8000人響應 柯文哲批民進黨政府是最大詐騙集團

民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、吳春城、林憶君等黨公職皆出席「519草根決行」行動。（記者羅沛德攝）

2024/05/19 17:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨今（19）日下午於民進黨中央黨部外舉辦「519草根決行」行動，民眾黨主席柯文哲致詞時批評，民進黨政府就是最大的詐騙集團，並痛批總統蔡英文2016年勝選時稱會「謙卑、謙卑、再謙卑」，但他們只看到民進黨的「傲慢、傲慢、再傲慢」。

民眾黨今日下午號召支持者一起上街喚醒準總統賴清德競選時承諾的國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革，向「芭樂票」說不。民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、吳春城、林憶君等黨公職皆出席；藝人「雞排妹」鄭采勻與網紅「四叉貓」劉宇也到場參與。

請繼續往下閱讀...

民眾黨估算，現場支持者約有8000人，人潮從北平東路、紹興北街口，蔓延至林森北路口。

柯文哲表示，詐騙問題猖獗且難控制，背後的原因就是「因為民進黨政府就是最大的詐騙集團」，他批評，民進黨政府針對社宅8年20萬戶、缺電問題等不斷硬凹，台電本是好企業，卻在政治凌駕專業下，過去兩年虧損4000億，這就是民進黨對不起台灣人民的一塊。

柯文哲指出，總統蔡英文2016年勝選當天稱會「謙卑、謙卑、再謙卑」，但他們只看到民進黨的「傲慢、傲慢、再傲慢」；蔡英文也說過，「台灣沒有任何人需要為認同道歉」，但他們只看到民進黨不斷在自己的同胞中製造敵人，讓台灣成為分裂的社會。

柯文哲批評，通膨、高物價、高房價、少子化，貧富懸殊、勞健保破產、缺電等問題，背後相同的原因都是「傲慢」；他們今日走上街頭，正是因為對執政黨8年的跳票感到無可奈何。

針對近期立院的衝突，柯文哲說，所有的政黨都要面對民意，沒有政黨會故意去提出民意不喜歡的法案，過去3個多月，民進黨從來不來找民眾黨討論法案，不是每天罵民眾黨，就是要求民眾黨投票支持民進黨。

柯也說，國民黨團與民眾黨團上週五在立院都乖乖排隊，希望早點排隊，能有優先提案權，民進黨卻插隊、發動暴力，並用冗長的發言拖延時間，他認為，台灣已民主化30年，不應用這樣的方法再繼續執政下去，他們今日提出的國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革4訴求，大部分也都是民進黨當年的主張。

最後，柯文哲表示，如果黨國威權再度重現，革命就是義務，他不希望台灣走到這一步，今天他們走上街頭，只是要提醒執政的民進黨曾經說過的話，要幫民進黨找回謙卑，也要替民進黨實現清廉勤政、愛民愛鄉土的理想，他們會繼續努力，直到改革真正實現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法