卸任前參加「519白色恐怖記憶日」 陳建仁致歉：做得有限

行政院長陳建仁致詞。（記者陳奕劭攝）

2024/05/19 17:15

〔記者陳奕劭／新北報導〕行政院長陳建仁今天（19日）在任期最後一日，與監察院長陳菊、文化部長史哲造訪白色恐怖景美紀念園區，參加「519白色恐怖記憶日宣示大會暨人權市集」。陳建仁沉痛說， 「很抱歉，我做的有限」，他會將任務交給繼任者努力，願上天讓靈魂都能安息，所有家屬的苦痛都得到治癒。

陳建仁表示，榮幸在他卸任的前一天，參與白色恐怖的記憶日，他相信全台灣人民都能了解，過去有一段苦難的時間，讓人民有了對自由民主法治的渴望，他想正是這一股渴望的力量，才使台灣如今有光明、燦爛的發展。政府的立場希望讓大家記住這苦難的日子，大家沒辦法對過去真相完全了解，因此公開這慘絕人寰的歷史記憶。

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陳建仁說，沒有過去的記憶，就沒有具有光明、希望的未來，回顧台灣長達43年的白色恐怖歷史，無數的人無論男女、年齡、所在地區，都受到嚴重迫害，當時判斷一人生死不需經過審判。因此他一定要每一代人知道，人的生命是珍貴的，思想是自由的，有權受到彼此尊重、照顧，不可以隨便剝奪。

陳建仁回憶，他小時候曾聽爸爸（陳新安）說過他有朋友在白色恐怖時期逝去，當時他還懵懵懂懂。有一天前立法委員林昶佐告訴他，林的外祖父被抓去關的時候，是陳新安做他的保人，才能順利出來。當時爸爸也擔心做了保人以後，何時要找其他保人，這年代所有人內心充滿不確定性，而這正是統治者控制人民的手段。

陳建仁沉痛說，「很抱歉，我做的有限」，很慚愧的是很多事情仍未完成，希望在賴總統的領導下繼續推動轉型正義，要讓更多人了解不義遺址，也要知道加害者是誰。

陳表示，會將任務交給繼任者繼續努力，每一天為所有白色恐怖的受難者、家屬們祈禱，願上天讓每一個靈魂都能安息，所有家屬的苦痛都得到治癒。陳也希望朝野與民間團體攜手合作，一起為更美好、更團結的台灣來努力。

今舉行519白色恐怖記憶日紀念活動。（記者陳奕劭攝）

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