駐美處正名案推手 美議員夏波證實改名有望

美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波近日表示，駐美代表處正名確實有望，多數議員都希望能改，他雖不願透露可能時間表，但表示自己審慎樂觀。（彭博檔案照）

2021/10/04 12:31

〔中央社〕美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波推動駐美代表處正名多年，他近日接受中央社專訪時證實，正名確實有望，多數議員都希望能改，他雖不願透露可能時間表，但表示自己審慎樂觀。

英國「金融時報」（Financial Times）9月10日報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府正在認真考慮台灣提出的請求，允許駐美國「台北經濟文化代表處」（簡稱駐美處）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

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報導引述知情人士表示，更名一事得到白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）支持，也已獲得美國國家安全會議內部和國務院亞洲事務官員的廣泛支持。

目前擔任眾議院外委會亞太小組首席成員的夏波（Steve Chabot）近日接受中央社專訪時證實，駐美處確實有可能（there is a real possibility）改名為台灣代表處。他說，改名很合理，美方應該這麼做，他自己也長期支持相關法案。

夏波表示，他讚許拜登政府朝這方向努力，希望他們能夠堅持到底。但夏波不願多談改名可能時間點，坦承「還有許多變動因素」，也可預期中國會一如往常做出反抗，但他強調自己「審慎樂觀」。

夏波指出，國會多數議員都希望駐美處改名，雖還不到共識程度，但他會持續努力直到改名成功為止。至於部分人士反對更名，認為此舉無實質意義，夏波則認為，涉及台灣、中國事務上，在很多方面「象徵性就是實質性」，基本上台灣做什麼北京都會不爽，美國不該因此卻步，應持續向前邁進。

夏波2003年就曾表態支持台灣駐美機構正名，今年5月他與民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）共同提出「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act），要將駐美處更名為台灣代表處。

兩人當時透過新聞稿表示，美國政策稱台灣為「台灣」，而非「台北」或「中華台北」，2019年時也將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for US Affairs）。依循這一長期政策，美國國務卿應與台方展開協商，將駐美處正名。

這部法案後來被納入眾議院抗中「老鷹法案」（EAGLE Act），7月15日獲得眾議院外委會通過。

除了駐美處更名外，夏波近年來也積極推動美國在台協會（AIT）處長位階升格至大使級別，且比較一般大使任命程序，須參議院同意，並改稱「代表」（Representative）。

夏波表示，美國派駐台灣的代表就應該稱為「代表」，而非處長，他自己覺得稱「大使」（ambassador）也無妨。若將職位提升至大使級別，任命就需參議院同意，如此一來能提升AIT處長的地位及威望，「我認為我們該這麼做」。

眾議院外委會7月審議老鷹法案時，夏波曾提出修正案，盼把AIT處長改職稱等多項友台事項納入法案，但部分議員認為事涉敏感，並未通過。

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