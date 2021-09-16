美議員挺我駐美處正名台灣 加碼AIT處長升格代表

美方正考慮同意我駐美代表處更名「台灣代表處」，美國聯邦眾議員夏波十四日在視訊座談會中表示，他支持代表處改名，且美國在台協會（AIT）處長也應改為「代表」，任命比照大使提名程序。（彭博檔案照）

2021/09/16 05:30

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美方正考慮同意我駐美代表處更名「台灣代表處」，中國為此向美方提出嚴正交涉。美國聯邦眾議員夏波十四日在視訊座談會中表示，反正中國永遠都會不爽，他支持代表處改名，且美國在台協會（AIT）處長也應改為「代表」，任命比照大使提名程序。

夏波：反正中國永遠都會不爽

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）十四日舉辦視訊活動，邀請聯邦眾議院外委會亞太小組主席、民主黨議員貝拉與共和黨首席議員夏波出席，研討台灣議題。兩人六月時曾共同提出「台灣和平與穩定法案」，強調兩黨在外交、經濟及實質環境上支持台灣。

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夏波支持改名「台灣代表處」，並說看到台灣在奧運場上被稱為「中華台北」仍感到惱怒，相信許多台灣人也一樣；他認為在台灣議題上，「象徵性就是實質性」。夏波直言，反正中國永遠都會不爽，他們不想看到任何觸及主權的事，卻霸凌台灣數十年。即使雞毛蒜皮的小事，北京都能爆炸，且不只把怒氣發在台灣身上，也發在美國身上，才會看到NBA、多間美企與電影產業向中國叩頭。

貝拉認為，討論改名沒任何危險，反而能為美國增添籌碼，但應把此事放在更大架構及戰略下通盤考量、循序漸進，也希望拜登政府與理念相近夥伴談談想法。貝拉也說，若中國因此事召回大使就反應過度，但在看到其他案例後，他不會低估北京對此事會有過度反應。

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