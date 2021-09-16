為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美議員挺我駐美處正名台灣 加碼AIT處長升格代表

    美方正考慮同意我駐美代表處更名「台灣代表處」，美國聯邦眾議員夏波十四日在視訊座談會中表示，他支持代表處改名，且美國在台協會（AIT）處長也應改為「代表」，任命比照大使提名程序。（彭博檔案照）

    美方正考慮同意我駐美代表處更名「台灣代表處」，美國聯邦眾議員夏波十四日在視訊座談會中表示，他支持代表處改名，且美國在台協會（AIT）處長也應改為「代表」，任命比照大使提名程序。（彭博檔案照）

    2021/09/16 05:30

    〔記者呂伊萱／綜合報導〕美方正考慮同意我駐美代表處更名「台灣代表處」，中國為此向美方提出嚴正交涉。美國聯邦眾議員夏波十四日在視訊座談會中表示，反正中國永遠都會不爽，他支持代表處改名，且美國在台協會（AIT）處長也應改為「代表」，任命比照大使提名程序。

    夏波：反正中國永遠都會不爽

    美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）十四日舉辦視訊活動，邀請聯邦眾議院外委會亞太小組主席、民主黨議員貝拉與共和黨首席議員夏波出席，研討台灣議題。兩人六月時曾共同提出「台灣和平與穩定法案」，強調兩黨在外交、經濟及實質環境上支持台灣。

    夏波支持改名「台灣代表處」，並說看到台灣在奧運場上被稱為「中華台北」仍感到惱怒，相信許多台灣人也一樣；他認為在台灣議題上，「象徵性就是實質性」。夏波直言，反正中國永遠都會不爽，他們不想看到任何觸及主權的事，卻霸凌台灣數十年。即使雞毛蒜皮的小事，北京都能爆炸，且不只把怒氣發在台灣身上，也發在美國身上，才會看到NBA、多間美企與電影產業向中國叩頭。

    貝拉認為，討論改名沒任何危險，反而能為美國增添籌碼，但應把此事放在更大架構及戰略下通盤考量、循序漸進，也希望拜登政府與理念相近夥伴談談想法。貝拉也說，若中國因此事召回大使就反應過度，但在看到其他案例後，他不會低估北京對此事會有過度反應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瑞士國會 高票通過友台議案
    2021/09/16 05:30

    瑞士國會 高票通過友台議案

    全台唯一波灣富裕債

    落實公共建設築巢引鳳 引流高階科技人才落腳高雄
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播