瑞士國會 高票通過友台議案

瑞士國會下議院九月十四日以一二九票贊成、四十三票反對及五票棄權，通過「改善與台灣關係」議案。（路透檔案照）

2021/09/16 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕瑞士國會下議院九月十四日以一二九票贊成、四十三票反對及五票棄權，通過「改善與台灣關係」議案。根據該案，瑞士聯邦政府必須提交報告，說明如何深化與台灣關係；這是瑞士國會在二○○七年後再次通過友台議案。外交部昨對此表達高度歡迎及感謝，並將持續推動合作交流，強化實質互惠關係。

駐瑞士代表黃偉峰在議案通過後表示，高度歡迎及誠摯感謝瑞士國會議員，大力支持瑞士與台灣深化多面向友好及合作關係。

請繼續往下閱讀...

瑞士國會下議院外交委員會今年六月通過本議案，十四日由綠黨議員華德爾及自由民主黨議員波特曼在下議院說明支持理由，並提交院會表決。

華德爾說，瑞士與台灣是共享民主價值、尊重人權和自由經濟秩序的夥伴國家，但瑞士的對中策略只簡單帶過台灣，因此，聯邦政府應提交一份瑞士如何深化與台灣關係的報告。波特曼則表示，此舉（議案）並未質疑瑞士政府的一中政策。

在場的聯邦委員兼外長凱西斯陳述聯邦政府立場指出，與台灣發展超出經濟層面的雙邊關係將帶來風險，甚至產生摩擦。然而，聯邦政府的反對立場並未阻止此友台議案，表決結果以一二九票贊成、四十三票反對及五票棄權高票通過，且是有拘束性的議案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法