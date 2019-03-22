美眾議員提案 籲美政府挑戰中國一中原則

2019-03-22 11:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國眾議員夏波今提出一項決議案，內容表示，美國政府的一中政策不等於中國的一中原則，呼籲美國政府應挑戰中國的一中原則。

眾議員夏波在此決議案中細數中華人民共和國在總統蔡英文上任後對台灣的種種打壓，包含向台灣原先的邦交國施壓、致使外交轉向；對世界各國企業、國際組織，要求其承認台灣為中國一省；或是將一中原則做為台灣參與國際組織的前提，意圖藉此在國際上孤立由台灣人民選出的總統蔡英文。決議案中也提到中國領導人習近平在年初提出的「一國兩制台灣方案」，但又不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要手段的選項。

決議案中表示，超過75%的台灣人民不接受習近平提出的一國兩制方案，台灣總統蔡英文的立場也是如此；決議文指出，中國不斷增強的專制制度將使兩岸處於不同道路，使統一的可能性下降。

提案表示，美國的一中政策是基於台灣關係法與美中三公報，重點是和平解決台灣地位，「美國的一中政策並非中國的一中原則」，在美中三公報中，美國只承認中國聲稱的「只有一個中國」，並未對「台灣是中國的一部分」背書。

決議案表示，美國政府應鼓勵台海兩岸在不設前提的情況下進行建設性對話、鼓勵美台各個層級官員互訪、其他國家和國際組織應避免默許中國的一中原則、民營企業應拒絕中國強制執行一中原則。

決議文提到，美國應採取各種方式挑戰一中原則，包括承認台灣政府合法代表2360萬人民主政體的客觀事實；以及基於台灣關係法與美國的政治、安全與經濟利益，美國將試圖確保台灣的未來會在台灣人民的主動同意下和平解決。

對此，FAPA會長郭正光表示，中國的一中原則是不理性、不可理喻的宣稱。畢竟，中共自1949年創立以來從來都沒有效控制過台灣。同時，一中原則日漸擴張的影響力也威脅著美國的全球影響力。現在正是美國政府積極挑戰一中原則並重新思考一中政策的時候了。

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