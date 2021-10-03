朱立倫︰4大公投是對民進黨、蘇內閣不信任投票

朱立倫籲民眾年底4大公投下不信任投票倒閣。（記者蘇孟娟攝）

2021/10/03 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席當選人朱立倫將在5日提前上任，今到台中辦感恩茶會，籲支持者對年底的4大公投要全都出來投票，是對民進黨、蘇內閣投下不信任投票倒閣；更霸氣號召支持者讓明年台中市從市長選舉到議員、里長選舉，「不但要贏、更要大贏」，讓國民黨的基層愈來愈勇，2024年團結一致推最強候選人重返執政。

朱立倫肯定卸任主席江啟臣1年半來的努力，一棒接一棒都是強棒，讓國民黨愈來愈團結，他也說，台中從市長盧秀燕、前市長胡志強到歷任議員等都跟他交情深厚，「將來都是國民黨團隊的一份子」，現在就是開始團結、戰鬥的時刻。

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朱立倫除了是當選黨主席後首度到台中挺「刪Q」罷免立委陳柏惟行動，更在感恩茶會中號召支持者不要忘記還有年底4大公投案，面對不照顧民眾健康、讓民眾吃萊豬，防疫做得亂七八糟、疫苗又不夠，不願道歉、不發現金的內閣，籲民眾用不信任投票倒閣。

他另指出，台中市明年市長選舉，還有議員、里長選舉，「不但要贏、更要大贏」，大家要團結、不分派系讓表現受到肯定的盧秀燕高票連任，市議會也要拿下多數席次，更要找到更多里長當選，讓國民黨在基層愈來愈勇、愈來愈強，明年底若贏，2024年國民黨再團結一致推最強候選人重新執政。

朱立倫說，國民黨是負責任的政黨，重視兩岸關係和平更受國際尊重，他當選黨主席後，不僅中共總書記習近平發賀電，包括美國、日本、新加坡、歐盟均給賀電，顯示國民黨受到國際重視。

朱立倫說，國民黨沒有分裂的本錢，國民黨要重新出發、重新站起來，籲團結讓國民黨獲社會大眾肯定；他拜託眾人尋找失聯黨員，或把認同國民黨的人找回來一起拚。

朱立倫籲民眾年底4大公投投下不信任投票倒閣。（記者蘇孟娟攝）

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