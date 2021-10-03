為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫︰4大公投是對民進黨、蘇內閣不信任投票

    朱立倫籲民眾年底4大公投下不信任投票倒閣。（記者蘇孟娟攝）

    朱立倫籲民眾年底4大公投下不信任投票倒閣。（記者蘇孟娟攝）

    2021/10/03 17:08

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席當選人朱立倫將在5日提前上任，今到台中辦感恩茶會，籲支持者對年底的4大公投要全都出來投票，是對民進黨、蘇內閣投下不信任投票倒閣；更霸氣號召支持者讓明年台中市從市長選舉到議員、里長選舉，「不但要贏、更要大贏」，讓國民黨的基層愈來愈勇，2024年團結一致推最強候選人重返執政。

    朱立倫肯定卸任主席江啟臣1年半來的努力，一棒接一棒都是強棒，讓國民黨愈來愈團結，他也說，台中從市長盧秀燕、前市長胡志強到歷任議員等都跟他交情深厚，「將來都是國民黨團隊的一份子」，現在就是開始團結、戰鬥的時刻。

    朱立倫除了是當選黨主席後首度到台中挺「刪Q」罷免立委陳柏惟行動，更在感恩茶會中號召支持者不要忘記還有年底4大公投案，面對不照顧民眾健康、讓民眾吃萊豬，防疫做得亂七八糟、疫苗又不夠，不願道歉、不發現金的內閣，籲民眾用不信任投票倒閣。

    他另指出，台中市明年市長選舉，還有議員、里長選舉，「不但要贏、更要大贏」，大家要團結、不分派系讓表現受到肯定的盧秀燕高票連任，市議會也要拿下多數席次，更要找到更多里長當選，讓國民黨在基層愈來愈勇、愈來愈強，明年底若贏，2024年國民黨再團結一致推最強候選人重新執政。

    朱立倫說，國民黨是負責任的政黨，重視兩岸關係和平更受國際尊重，他當選黨主席後，不僅中共總書記習近平發賀電，包括美國、日本、新加坡、歐盟均給賀電，顯示國民黨受到國際重視。

    朱立倫說，國民黨沒有分裂的本錢，國民黨要重新出發、重新站起來，籲團結讓國民黨獲社會大眾肯定；他拜託眾人尋找失聯黨員，或把認同國民黨的人找回來一起拚。

    朱立倫籲民眾年底4大公投投下不信任投票倒閣。（記者蘇孟娟攝）

    朱立倫籲民眾年底4大公投投下不信任投票倒閣。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫︰國民黨沒有分裂本錢 打贏公投及縣市長選戰
    2021/10/03 15:50

    朱立倫︰國民黨沒有分裂本錢 打贏公投及縣市長選戰
    反駁朱立倫「3零」攻擊 陳柏惟：用謊言全黨打一人
    2021/10/03 14:02

    反駁朱立倫「3零」攻擊 陳柏惟：用謊言全黨打一人

    全台唯一波灣富裕債
    朱立倫：一席副秘書長留給國民黨團卸任總召
    2021/10/02 21:29

    朱立倫：一席副秘書長留給國民黨團卸任總召
    黨中央、黨團、智庫「三合一」 朱立倫：上任後策略攻防一體
    2021/10/02 20:00

    黨中央、黨團、智庫「三合一」 朱立倫：上任後策略攻防一體
    朱立倫5日上任 國民黨30日全代會補行宣誓
    2021/10/02 13:10

    朱立倫5日上任 國民黨30日全代會補行宣誓
    赴苗栗謝票 朱立倫：12/18公投是倒閣及不信任公投
    2021/09/26 17:20

    赴苗栗謝票 朱立倫：12/18公投是倒閣及不信任公投
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播