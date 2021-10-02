朱立倫5日上任 國民黨30日全代會補行宣誓

國民黨30日將召開第21屆第1次全國代表會，為提前於5日上任的新任黨主席朱立倫（見圖）辦理補行宣誓的儀式。（資料照）

2021/10/02 13:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨30日將召開第21屆第1次全國代表會，除為提前於5日上任的新任黨主席朱立倫辦理補行宣誓的儀式，根據該黨中常會日前通過的全代會程序表草案，全代會還將行使副主席任命案的同意，並聽取秘書長黨務報告、立院黨團工作報告，以及討論黨章暨相關規章修正案，通過「政策綱領」，以及處理一般提案。

目前朱立倫正在進行黨務人事布局，對於外傳前台東縣長黃健庭或前高雄市副市長李四川可能出任秘書長，黃復興黨部主委可能由退役上將季麟連出任，行管會主委邱大展可能留任，以及國民黨立委林奕華可能擔任副秘書長，朱立倫辦公室一概不做回應，只說5日才會公布人事。

請繼續往下閱讀...

邱大展當初是在原主席江啟臣請託下，才勉強擔任行管會主委一職，去年已經請辭，但被拖延至今，對於朱立倫是否有來徵詢，邱大展今日沒有否認：至於是否願意續任，邱大展未把話說死，只強調目前仍未確定。

由於疫情影響，國民黨這次全代會首度採取現場併同視訊方式舉辦，以中央黨部中山廳為主場地，各地方黨部為副場地（視訊方式參與），出列席人員在各主、副會議地點以掃描QRcode並親自簽名完成報到，有關議案討論發言，將由會議主席決定該案抽籤發言人數，在視該案擬發言人數先抽出場地編號順序，各場地僅限1人發言，若同一場地有2人以上登記，由「場地負責幹部」公開抽籤決定，並透過視訊螢幕發言，每人限時3分鐘。

依照規定，提案必須有出席人60位以上連署才成立，而且要交提案審查委員會先行審查，且提案僅限黨務及國家發展為重點，有關地方性獲個別性提案都不予討論，提案從3日起至22日受理，而且因這次全代會採視訊會議方式，僅處理一般提案，不處理臨時提案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法