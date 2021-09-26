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    赴苗栗謝票 朱立倫：12/18公投是倒閣及不信任公投

    新當選的國民黨主席朱立倫（左三），到苗栗縣謝票，與會人士高喊「國民黨加油！」，展現團結氣勢。（記者張勳騰攝）

    新當選的國民黨主席朱立倫（左三），到苗栗縣謝票，與會人士高喊「國民黨加油！」，展現團結氣勢。（記者張勳騰攝）

    2021/09/26 17:20

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕新當選國民黨主席的朱立倫今天（26日）下午到苗栗縣謝票；朱立倫指出，12月18日的四項公投將叫做「倒閣」及「不信任」公投，就是「對民進黨的不信任」及「倒蘇貞昌的閣」，不滿意者都投贊成票，讓公投通過，就是民眾不信任民進黨執政，就是倒閣公投。此外，朱立倫也希望各黨部能全力找回失聯黨員。

    針對國民黨與美國的關係，朱立倫強調，將到美國設辦事處，「讓國際尊重我們，讓美國了解我們」，且兩岸關係將持續進行，讓國民黨替百姓解決問題。

    另針對台中市海線立委3Q陳柏惟罷免案，朱立倫指出，「千要不要再講哪是台中的事」，以後國民黨都要團結一致，哪裡發生的事情，都是自己的事，大家都去關心，大家都去支持、拉票，把「違反民意、讓大家吃萊豬，又不給大家疫苗及又不給紓困，最爛的立委」罷免掉。

    而年底護藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四等4項公投案，朱立倫表示，過去國民黨一直宣傳反萊豬、公投綁大選等，12月18日將叫做「倒閣公投」、「不信任公投」，就是「對民進黨的不信任」及「倒蘇貞昌的閣」，不滿意者統統投贊成票，四個都贊成，投贊成讓公投通過，就是民眾不信任民進黨執政，就是倒閣公投。

    新當選的國民黨主席朱立倫（前排左五），到苗栗縣謝票，與黨籍縣議員及鄉鎮市長合照，展現團結氣勢。（記者張勳騰攝）

    新當選的國民黨主席朱立倫（前排左五），到苗栗縣謝票，與黨籍縣議員及鄉鎮市長合照，展現團結氣勢。（記者張勳騰攝）

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