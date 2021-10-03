反駁朱立倫「3零」攻擊 陳柏惟：用謊言全黨打一人

立委陳柏惟今天反駁朱立倫攻擊，強調提案數是「0」絕非事實，會一一澄清不實謠言。（本報合成）

2021/10/03 14:02

［記者陳建志／台中報導］國民黨新任黨主席朱立倫今天南下台中親自參與罷免立委陳柏惟活動，還說他是「0顆星」、「0提案」、「0通過」的「3零」立委，並批評他支持大麻合法化；陳柏惟反擊，提案數是「0」，絕非事實，講他支持大麻合法化也有誤解，強調這是一場恐嚇式的罷免，宣示只有我有25%的支持選票，以後誰來當就算當選我也要把你翻掉，對於台灣民主發展絕非好事。

面對國民黨傾全黨之力罷免，陳柏惟今天出席在霧峰舉辦的中台灣教授後援會連署支持座談會時，與莊競程立委、林靜儀醫師和陳世凱議員出面受訪時表示，說他提案數是「0」，到立院查就知道，絕對不是事實，講他支持大麻合法化也有誤解，這是選前時曾支持大麻合法化來治療一些疾病，而非支持大家吸大麻，強調藍營最近無差別飽和式攻擊，傷害的是台灣的民主，就連體育主播都看不下，跳出來幫他澄清應徵中國主播不是事實，他們的目的就是想癱瘓一個立委在立法院的表現。

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陳柏惟說，這個時候，林靜儀醫師應該是要在醫院服務做好防疫，陳世凱議員也要在地方爭取地方建設，但如今卻因為他們推動理由不正當的罷免，造成需要撥出時間回答他們的謠言和謊言，今天由主席帶頭大動作掃街，無差別攻擊，相信會有越來越多人看不下去，並反問因為罷免造成原本想推動的法案、制度，還有地方要推動的事停下腳步，難道是顏寬恒志工想要看到的選區情況？

陳柏惟指出，這是一場有無限資產、龐大資源的鬥爭，來打擊一個青年參政，選區試圖翻新，甚至是一種政治的宣示，只有我有25%的支持選票，以後誰來當就算當選我也要把你翻掉，進行恐嚇式的罷免，對台灣民主來講是好事情嗎？

陳柏惟並說，不論這場鬥爭最後結果為何，我們都希望台灣平安，會一一澄清這些不實謠言，也希望台灣政治能在這場罷免戰後利用實話來做對抗、進步。對於國民黨幾乎是「全黨打一人」，陳柏惟也反諷，台灣基進是「一人當選全黨服務」，國民黨卻是「一人當選，全黨打一人」。

民進黨陳世凱議員也說，這場罷免只是為了顏家、顏寬恒一個家族的利益，朱立倫將全黨拉進來，也只是為了顏家利益，讓人不禁懷疑，這是不是當時顏家支持朱立倫參選主席的利益交換？

台灣基進立委陳柏惟（左2）今天反駁朱立倫攻擊，強調提案數是「0」絕非事實，會一一澄清不實謠言。（記者陳建志攝）

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