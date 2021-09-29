衝刪Q、公投、2022大選 朱立倫：決心提早就任黨主席

朱立倫當選中國國民黨主席，今赴宜蘭縣議會感恩茶會，謝謝鄉親的支持。（記者蔡昀容攝）

2021/09/29 10:41

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕中國國民黨上週舉行黨主席選舉，朱立倫當選，在宜蘭縣得票率53.97%，今（29日）赴宜蘭縣議會進行感恩茶會。朱立倫一鞠躬向宜蘭鄉親表達感謝，並表示決心提早就任黨主席，立委陳柏惟刪Q罷免案、公投、年後選舉都會全力以赴。

朱立倫說，這回黨主席選舉，宜蘭鄉親給他很多溫暖，謝謝大家的關心、照顧與支持。每一位出來投票的同志，不是比較支持誰，而都是投給中國國民黨，關心這個黨的未來；經過這一次選舉，國民黨會越來越團結強大，他也和另3名候選人通電話，交換意見。

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朱立倫表示，接下來的陳柏惟刪Q罷免案、公投、年後選舉，每個挑戰都很重要；按程序，10月30日才交接，但他與江啟臣想法相同，應趕緊交接，不過還是要看今天中常會決定。

朱立倫也重申，兩岸關係很重要，不能因為民進黨反對、抹黑就停止經營，看到對岸賀電來，國民黨回電函覆，這很正常；為了台灣百姓福利，農產品、交流需要、台商問題，都要建立交流管道，最重要的是兩岸和平一定要做到。

朱立倫說，「美國、日本都已經跟我恭喜，也有接到其他國家對國民黨的祝福」，他認為，國民黨已經得到國際的重新重視，這次選舉應該是成功的。

對於朱立倫家鄉桃園的選戰布局，朱立倫不願鬆口，表示每一個縣市都會全力以赴，就任後會成立選戰策略小組，把各縣市最好的戰將推出來，贏得勝選。

至於媒體指出刪Q民調並不樂觀，朱立倫強調，陳柏惟違反民意又不顧民生，是在台中海線地區根本找不到的立法委員，每天只關心政治議題，在立法院脫序的演出，連院長都訝異，前幾天對國防部長的表現更是離譜，這樣的立委一定要罷免他，「我已經決心在最近提早就任，我們一定全力以赴，大家站在民意這邊，都站出來投票」，並呼籲民進黨，別因意識形態支持陳柏惟、攻擊國民黨。

朱立倫當選中國國民黨主席，今赴宜蘭縣議會感恩茶會，表示決心提早就任黨主席，對接下來的挑戰全力以赴 。（記者蔡昀容攝）

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