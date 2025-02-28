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    日本「富士急樂園」爆慘劇！員工檢修雲霄飛車慘遭輾壓命危送醫

    日本山梨縣富士吉田市的知名遊樂園「富士急樂園」今（28）日發生一起嚴重工安事故。（圖翻攝自富士急ハイランド官網）

    日本山梨縣富士吉田市的知名遊樂園「富士急樂園」今（28）日發生一起嚴重工安事故。（圖翻攝自富士急ハイランド官網）

    2025/02/28 15:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣富士吉田市的知名遊樂園「富士急樂園」今（28）日發生一起嚴重工安事故。一名20多歲的男性員工在檢查雲霄飛車「ええじゃないか」（Ee ja nai ka）時，疑因操作不慎遭車輪輾壓，導致重傷，送醫時已經失去意識。

    綜合日媒報導，事故發生於中午前，當時該員工正在進行「ええじゃないか」雲霄飛車的例行檢查。該設施當日因定期維護暫停運行，未搭載遊客。然而，該員工在車輛下方檢查車輪時，疑似發生意外，遭車輪輾過，身體被夾在車輛與軌道之間，傷勢極為嚴重。

    事故發生後，消防單位迅速趕抵現場，並動用直升機將該員工緊急送往山梨縣甲府市的醫院。然而，院方表示，該名員工送醫時已無意識，目前醫療團隊正全力搶救。

    警方已展開調查，並向當時與該員工一同作業的同事了解事發經過，以釐清事故詳情。此外，富士急樂園管理層尚未對外正式發表聲明，但已表示將審慎評估「ええじゃないか」雲霄飛車是否能於3月1日如期恢復營運。

    富士急樂園是日本著名的主題樂園，以極限刺激的雲霄飛車聞名，每年吸引大量國內外遊客。這起事故也讓外界關注遊樂設施檢修工作的安全管理是否有疏失，後續發展仍待進一步釐清。

    一名20多歲的男性員工在檢查雲霄飛車「ええじゃないか」（Ee ja nai ka）時，疑因操作不慎遭車輪輾壓，導致重傷，送醫時已經失去意識。（圖翻攝自富士急ハイランド官網）

    一名20多歲的男性員工在檢查雲霄飛車「ええじゃないか」（Ee ja nai ka）時，疑因操作不慎遭車輪輾壓，導致重傷，送醫時已經失去意識。（圖翻攝自富士急ハイランド官網）

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