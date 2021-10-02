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    陳柏惟曾到大陸應徵主播？主播陳宏宜挺身：別再造謠

    基進黨立委陳柏惟（左三）罷免案將在10月23日登場，而近日有謠言宣稱「陳柏惟曾到大陸應徵主播」。對此，體育主播「啾啾麥」陳宏宜也出面替陳柏惟澄清當年考體育主播的真相。（記者何宗翰攝）

    基進黨立委陳柏惟（左三）罷免案將在10月23日登場，而近日有謠言宣稱「陳柏惟曾到大陸應徵主播」。對此，體育主播「啾啾麥」陳宏宜也出面替陳柏惟澄清當年考體育主播的真相。（記者何宗翰攝）

    2021/10/02 19:38

    〔即時新聞／綜合報導〕基進黨立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，而近日有謠言宣稱「陳柏惟曾到大陸應徵主播」。對此，體育主播「啾啾麥」陳宏宜出面替陳柏惟澄清當年考體育主播的真相。

    陳柏惟今（2）日在臉書分享一段由陳宏宜所拍攝的影片，影片內容針對「陳柏惟曾到大陸應徵主播」作出一番澄清。陳宏宜在影片中提到，近日「陳柏惟用華語播報紐約洋基比賽的錄音檔，被台南市議員謝龍介和新黨成員王炳忠指控、抹黑，該錄音檔是陳柏惟2011年參加中國主播徵選的音檔」。

    對於以上的謠言指控，陳宏宜表示，「絕對沒有這一件事」，他表示，因為2011年陳柏惟是與他一起參加「ESPN Star Sports：Dream Job」的主播徵選。陳宏宜也表示，他之所以清楚記得陳柏惟當時與他一起徵選，是因為陳柏惟最後被陳宏宜給打敗，該屆徵選台灣唯一一位體育主播即由陳宏宜拿下。

    陳宏宜表示，希望謝龍介和王炳忠不要再做這種抹黑跟造謠了。陳宏宜也表示，用邏輯思考一下，若陳柏惟真的是去考中國主播，為什麼還會去播紐約洋基的新聞，而不是中超的足球新聞？陳宏宜指出，「棒球就是台灣在看的，棒球在中國根本沒有市場，所以希望這種流言造謠可以盡快的結束」。

    陳柏惟也在臉書感謝陳宏宜願意出面替他澄清，陳柏惟說：「我知道你這樣挺身而出要背負多少壓力，但你仍然願意在此刻站出來發聲，你說，是因為這種明明沒有的事情卻硬要抹黑，實在看不下去」。

    陳柏惟表示，陳宏宜邊生氣邊大笑說：「棒球在中國的市場很小，怎麼會有人去中國考體育主播是播棒球，這根本對體育不熟，離現實太遙遠，這是毫無邏輯的造謠抹黑，站出來是為了以正視聽」。

    陳柏惟提到，陳宏宜表示，最重要的是，他無法接受無權無勢的人被這樣鋪天蓋地欺負，陳宏宜曾說：「可以不喜歡陳柏惟，但說他做不好要罷免他，我無法接受，因為這不是事實。」陳柏惟說，特別是陳宏宜是當爸爸的人，他希望自己孩子能在民主自由的環境成長。

    陳柏惟最後說：「謝謝你，因為你、因為你的孩子、因為大家、因為台灣的未來，我會繼續拼命」。他也表示，很想問大家，用欺騙獲得的選票，真的是令人驕傲的台灣民主嗎？

    基進黨立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，而近日有謠言宣稱「陳柏惟曾到大陸應徵主播」。對此，體育主播「啾啾麥」陳宏宜（圖中）也出面替陳柏惟澄清當年考體育主播的真相。（本報資料照）

    基進黨立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，而近日有謠言宣稱「陳柏惟曾到大陸應徵主播」。對此，體育主播「啾啾麥」陳宏宜（圖中）也出面替陳柏惟澄清當年考體育主播的真相。（本報資料照）

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