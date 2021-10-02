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    朱立倫：一席副秘書長留給國民黨團卸任總召

    國民黨主席當選人朱立倫將於5日上任，他決定保留一席副秘書長位置給立法院，由卸任國民黨團總召兼任，作為黨中央及黨團的橋樑。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席當選人朱立倫將於5日上任，他決定保留一席副秘書長位置給立法院，由卸任國民黨團總召兼任，作為黨中央及黨團的橋樑。（記者王藝菘攝）

    2021/10/02 21:29

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫將於5日上任，今晚與立法院國民黨團餐敘，朱立倫會後表示，上任後將重整，讓中央黨部、黨團、智庫「三合一」，他也決定保留一席副秘書長位置給立法院，由卸任國民黨團總召兼任，作為黨中央及黨團的橋樑。

    立法院國民黨團計畫分3批邀請國民黨立委與朱立倫餐敘，今晚是第一場。與會者包含國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷、謝衣鳯、立委曾銘宗、鄭麗文等人。

    朱立倫表示，上任後最重要的就是黨部、黨團、智庫「三合一」，絕對同步作業，黨中央的重要幹部也會跟立委密切配合，會中已決定，除了現任國民黨團總召兼任國民黨政策會執行長，卸任總召也直接擔任副秘書長，協助現任總召之外，也能加強黨部、黨團的溝通。

    朱立倫說，目前國民黨團首席副書記長是直接兼任國民黨智庫副執行長，加上卸任總召兼任黨部副秘書長、現任總召兼任政策會執行長，未來就能更密切聯繫，加強三方的同步作業；立法院國民黨團都會以民意為依歸，把民眾荷包看緊，對防疫失策將監督到底。

    與會者表示，朱立倫在會中說，有個副秘書長的位置要留給立法院，加強黨中央跟黨團的聯繫，也讓黨中央能有具備民意基礎的黨職幹部，討論後決定有卸任總召擔任；另立委也向朱建議，智庫的角色需要加強，相關資源的提供速度、品質要加強等。

    被問及新北市長侯友宜認為應理性處理議事，朱立倫表示，侯市長的想法跟他是一致的，如果執政黨能理性、誠懇地面對民眾，有錯就願意道歉，在野黨絕對願意以性面對，但如果今天做得不好又這麼鴨霸、不願認錯，那他們就必須強力抗爭。

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