黨中央、黨團、智庫「三合一」 朱立倫：上任後策略攻防一體

國民黨主席當選人朱立倫（左）宴請立法院黨團幹部。右為國民黨黨團總召費鴻泰。（記者王藝菘攝）

2021/10/02 20:00

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫將於5日上任，立法院國民黨團總召費鴻泰今晚率幹部與朱立倫餐敘，朱立倫會前受訪時說，上任後將重整，讓中央黨部、黨團、智庫「三合一」，力求策略、攻防一致，至於一級主管人事相關傳聞，週一再討論細節、週二公布。

今晚餐敘包含國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲及立委洪孟楷、謝衣鳯、曾銘宗、鄭麗文等人到場。

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週二公布一級主管

對於未來黨中央、黨團怎麼配合，朱立倫說，將來中央黨部、黨團、智庫三合一一體，所有策略、攻防一定是一體的，都會重整，並連結在一起。

外傳前台東縣長黃健庭可能接任秘書長，黨內卻傳出雜音、要朱立倫三思。朱立倫僅回應，明天還是謝票行程，禮拜一再來討論細節、禮拜二公布一級主管。

費鴻泰說，因應防疫，後續立委將分批與朱立倫見面，交換意見、討論未來合作細節，現階段的刪Q行動之外，各項公投案除了現有的領銜人，也有必要設置召集人統籌各項工作，並與黨中央對接。

批陳柏惟好奇怪 怎會在台中每天搞統獨

朱立倫明天也將前往台中「刪Q宣講」，他批評，沒辦法真正反映民意，只想靠政治護身符搞意識形態的立委，不是民眾之福，民眾最關係的疫苗、紓困、萊豬等，他（指基進立委陳柏惟）的立場是什麼？長期以來只搞政治鬥爭、意識形態，好奇怪喔，怎麼會在台中地區每天搞統獨？

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