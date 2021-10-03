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    朱立倫︰國民黨沒有分裂本錢 打贏公投及縣市長選戰

    國民黨主席當選人朱立倫表示，他上任後最大目標就是要打贏明年縣市長選戰。（記者張協昇攝）

    國民黨主席當選人朱立倫表示，他上任後最大目標就是要打贏明年縣市長選戰。（記者張協昇攝）

    2021/10/03 15:50

    〔記者張協昇／南投報導〕國民黨主席當選人朱立倫，下午到南投縣進行謝票感恩之旅時表示，黨主席選舉已結束，現在是所有黨員團結一致戰鬥的開始，國民黨沒有分裂的本錢，他上任後最大目標就是要帶領國民黨團結，打贏公投及明年縣市長選戰，如果國民黨明年縣市長選舉沒有贏，就沒有2024年的總統選舉。

    朱立倫也表示，兩岸闗係很重要，他當選主席後重啟兩岸交流平台，相信許多人都贊同，國民黨要堅持走自己的路線，不要怕民進黨的抹紅攻擊，他也收到美國、日本、新加坡等許多國家政治人物的賀電，這不是給他個人，而是代表對國民黨的重視，讓國民黨重新獲得國際的肯定。

    朱立倫強調，他參選黨主席，是要打拚，不是要享受，所有黨員應該都要有這樣的共識，現在黨員37萬人太少，大家一定要團結起來，海納百川，一起找回失聯黨員，號召更多人加入國民黨，國民黨才會越來越好。

    朱立倫南投謝票感恩之旅，今天下午在南投縣議會舉行，包括南投縣長林明溱、議長何勝豐、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、以及爭取代表國民黨參選下屆南投縣長的立委許淑華、馬文君及南投市長宋懷琳寺人均出席。

    林明溱致詞時也指出，他很感謝朱主席在國民黨最困難的時候出來承擔，現在黨主席選舉結束，大家一定要團結起來在朱主席領導下打贏接下來的選戰，尤其是縣市長選舉，南投縣這個月就會透過民調方式決定由誰參選下屆縣長，希望最後無論是誰出線，大家都要全力支持。

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