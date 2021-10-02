立陶宛國會議員12月組團訪台 「忠實盟友」回函曝光！

立陶宛國會議員將於12月上旬訪台。（路透、美聯社檔案照，本報合成）

2021/10/02 06:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕台歐關係持續升溫，立陶宛國會議員將於12月上旬訪台。經民進黨立委邱志偉致函邀請後，立陶宛國會友台小組立陶宛主席馬爾德基斯近日回函表示，將與其他議會同仁於12月上旬共同訪台，他更寫下「我永遠是最忠實的盟友」。邱志偉表示，我們是有共同理念的國家，珍惜民主自由、對抗強權和獨裁政府。

為了促進國會外交，立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉致函立陶宛國會議長希米利特、友台小組主席馬爾德基斯與外交委員會主席帕維里奧尼斯，誠摯感謝立陶宛支持和台灣的友誼，並正式邀請議員們在疫情緩和後訪問台灣。

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歐洲國家近來與台灣互動持續升溫，包括立陶宛、斯洛伐克、捷克和波蘭接連援贈台灣疫苗，以及台灣和立陶宛今年內將完成互設代表處，歐洲議會外交委員會上個月更壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案，主張歐盟與台灣應建立更緊密、更牢固的夥伴關係。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）前晚回函給邱志偉表示，首先表達對雙邊友誼的誠摯感激，他想利用這個機會表達立陶宛政府以及立陶宛共和國的議會與台灣發展長遠關係的決心。立陶宛駐台北貿易辦事處（暫譯）（Lithuanian trade office in Taipei）的設立只是我們要強化與台灣關係的第一步，這無疑對兩國的政經發展都非常有幫助。

馬爾德基斯信中指出，儘管有許多的差異，但立陶宛與台灣都面臨了非常相似的歷史挑戰，也分享了共同的價值，他深信這兩個具有共同理念的國家應該聯手起來，共同推動自由、民主以及基於法治的國際秩序，攜手對抗當今世界威權主義的擴張。

馬爾德基斯指出，非常感謝邱志偉邀請他訪問台灣，他也非常開心將在十二月上旬與其他議會同仁共同訪台，希望這次的會面，能夠更加促進兩國之間的夥伴關係，作為立陶宛國會友台小組主席，「我個人向您承諾，我永遠是您忠實的盟友。」

邱志偉表示，感謝立陶宛國會友台小組主席回函，內容具體把台灣訪問時間訂在12月上旬將組團來台灣國會交流，我們是有共同理念的國家，珍惜民主自由、對抗強權和獨裁政府，過去立陶宛面對蘇聯威脅，立陶宛人民勇於對抗獨裁政府，台灣則是面對中國威脅，台灣人民展現的韌性也跟立陶宛人民一樣，希望等疫情降級或舒緩，立法院也能組國會訪問團回訪，透過雙邊國會外交，更加促進兩國關係。

經民進黨立委邱志偉致函邀請後，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯近日回函。（記者簡惠茹翻攝）

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