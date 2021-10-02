友誼升溫 立陶宛國會議員12月訪台

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯近日回函給民進黨立委邱志偉，將應邀於十二月上旬組國會訪問團訪台。（記者簡惠茹翻攝）

2021/10/02 05:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕我國和立陶宛關係持續升溫，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯日前回函給立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長邱志偉，將應邀於十二月上旬組國會訪問團訪台。他在回函中提到「我永遠是最忠實的盟友」。

立陶宛無畏中國施壓，與台互設代表處，我駐立陶宛代表處將成為台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，北京甚至報復性的召回駐立陶宛大使，停止中國鐵路貨運進出立陶宛，立陶宛仍不為所動，並先後共捐贈廿六萬劑AZ疫苗給台灣。

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邱志偉八月致函立陶宛國會議長希米利特、友台小組主席馬爾德基斯與外交委員會主席帕維里奧尼斯，感謝立陶宛支持和台灣的友誼，並正式邀請議員在疫情緩和後訪問台灣。

馬爾德基斯前晚回函表達對雙邊友誼的誠摯感激，並表達立陶宛政府及議會與台灣發展長遠關係的決心。他強調，立陶宛駐台經貿代表處的設立只是我們要強化與台灣關係的第一步，這無疑對兩國的政經發展都非常有幫助。

馬爾德基斯信中指出，儘管有許多的差異，但立陶宛與台灣都面臨了非常相似的歷史挑戰，也分享了共同的價值，他深信這兩個具有共同理念的國家應該聯手起來，共同推動自由、民主以及基於法治的國際秩序，攜手對抗當今世界威權主義的擴張。

邱志偉表示，希望疫情降級或舒緩後，立法院也能組國會訪問團回訪立陶宛，透過雙邊國會外交，更加促進兩國關係。

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