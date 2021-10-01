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    立陶宛來台設處國會開綠燈 外交部：兩國合作潛力龐大

    外交部發言人歐江安。（資料照，記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安。（資料照，記者呂伊萱攝）

    2021/10/01 17:58

    〔記者楊丞彧／台北報導〕立陶宛來台設處亮綠燈！立陶宛國會於當地時間9月30日通過修法，允許政府在無外交代表機構的國家開設貿易辦事處，也包括台灣在內。外交部發言人歐江安回應媒體詢問時表示，外交部已注意到立陶宛國會於9月30日順利完成修法，台灣與立陶宛是共享自由、民主與人權價值的重要夥伴，我方深信兩國在相互設處後，將在自由民主共同價值的基礎上，進一步深化雙邊互惠實質關係。

    歐江安表示，外交部已注意到立陶宛國會於9月30日順利完成修法，允許立陶宛政府來台設立代表處。立陶宛經濟暨創新部部長奧茉娜特別指出，此次修法將有助於立陶宛開拓更多商機及合作機會，同時與包括台灣在內的發達海外市場建立更緊密的經濟關係，並在高科技與創新產業領域中強化合作。

    歐江安指出，我國外交部對此正面發展表示歡迎，並樂見立陶宛就來台設處的規畫往前邁進一步，相信台立兩國將發展更深厚的友好合作關係。

    歐江安強調，台灣與立陶宛是共享自由、民主與人權價值的重要夥伴，在經貿投資、教育科研及人文交流等領域擁有龐大的合作潛力。台灣與立陶宛向來互動友好、合作密切，例如9月15日成功舉辦雙方B2B線上貿易洽談會；政府目前也緊鑼密鼓籌組經貿投資考察團，預計10月下旬訪問立陶宛，促成台灣與立陶宛更多經貿媒合與合作機會。

    歐江安說，我方深信兩國在相互設處後，將在自由民主共同價值的基礎上，進一步深化雙邊互惠實質關係。

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