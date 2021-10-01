AIDA選手遭撤國旗 林右昌：自由民主是靠爭取來的

基隆市長林右昌針對AIDA選手遭撤國旗一事表示，自由民主是靠努力爭取來的。（記者盧賢秀攝）

2021/10/01 20:58

〔記者盧賢秀／新北報導〕針對台灣選手參加AIDA自由潛水世錦賽，遭中國選手施壓主辦方撤換我國國旗，有日本、美國等國選手援援台灣，基隆市長林右昌說，自由民主不是天上掉下來的禮物，是靠著努力爭取來的。

林右昌晚間在臉書貼文指出，大家知道為什麼每年4月15日美國職棒全部的球隊穿42號球衣呢？因為美國第一位非裔黑人的職棒球員，當年上場的時候，受到了種族歧視的槍殺威脅，當天所有隊員全部穿上42號球衣，混淆殺手，這也成為重要的民主自由價值，就是大家齊心來做同一件事，保護受到歧視的人免於威脅。

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今年AIDA賽事因中國施壓主辦方撤換我國國旗，讓台灣選手在轉播畫面上，成為唯一國旗欄空白的選手。日本、韓國、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、法國、德國及斯洛維尼亞等多國選手自動請願隱藏國旗，聲援並表達對台灣的支持。

林右昌指出，自由民主從來不是天上掉下來的禮物，是靠著努力爭取而來！這也是普世價值，當台灣受到中國的脅迫，就有更多自由民主的同盟站出來挺我們。德不孤必有鄰，感謝自由民主之路有各位陪伴前行，讓台灣不孤單，且讓世界已看到台灣。

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