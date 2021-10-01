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    自由潛水賽我國旗被隱藏 蔡總統：感謝日本等國聲援台灣

    AIDA我國旗遭撤，總統蔡英文感謝日本等國撤旗聲援台灣。（圖取自蔡英文臉書）

    AIDA我國旗遭撤，總統蔡英文感謝日本等國撤旗聲援台灣。（圖取自蔡英文臉書）

    2021/10/01 16:31

    〔記者李欣芳／台北報導〕台灣選手日前參加在賽普勒斯舉行的自由潛水世錦賽 ，主辦單位國際自由潛水發展協會（AIDA） 轉播時突然撤下我中華民國國旗，AIDA TAIWAN除了表達抗議，已獲得日本等10國力挺，主動要求下架國家旗幟，另類聲援台灣。總統蔡英文今天下午表示， 國際好朋友的聲援，真的讓我們非常感動，尤其是日本AIDA協會，率先要求撤下自己的國旗，毫不猶豫地與台灣站在一起。她要感謝各國選手表達自由意志，聲援台灣。

    蔡英文在臉書表示，這幾天在AIDA自由潛水世界錦標賽上，我國國旗無故被隱藏，為了力挺台灣，各國選手紛紛主動撤旗，這個賽事轉播的畫面，也在今天不斷被轉傳。國際好朋友的聲援，真的讓我們非常感動，尤其是日本AIDA協會，率先要求撤下自己的國旗，毫不猶豫地與台灣站在一起。

    蔡英文說，我們的選手更利用上場的機會，秀出國旗，展現台灣人的韌性與自信，「我要謝謝你們，用行動讓世界看見台灣」。

    蔡英文指出，台灣四面環海，我們有很美的海域，自由潛水也是台灣年輕人現在很流行的活動。自由潛水是人類以自身體能潛力，在海洋中進行的一種水中運動，人們透過自由潛水與海洋互動，更是我們所嚮往的自由境界。

    她表示，這些來自世界各國的自潛好手，大多是其中的佼佼者。徜徉在海洋裡，沒有界線，卻有人要以政治目的劃下界線，要感謝各國選手表達自由意志，聲援台灣。

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