歡迎台灣經貿團 歐盟：台灣是重要夥伴

立陶宛經濟部長雅莫內特14日會晤駐美代表蕭美琴，並說道「迫不及待10月歡迎台灣訪團了！」（取自雅莫內特推特）

2021/09/20 13:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣將和立陶宛互設代表處，引起中國不滿報復；台灣10月並將派遣大型經貿投資考察團赴中東歐3國交流。歐盟今歡迎促進歐台投資經貿關係的舉措，並對中國施壓立陶宛行為表示遺憾。歐盟表示，歐盟一直與中國使團接觸，呼籲緩和局勢。歐盟強調，台灣是在亞洲重要的經濟夥伴和理念相近夥伴，開設代表處並不違反歐盟的一中政策。

近來我國與中東歐國家關係升溫，自捷克參議長韋德齊去年率團訪問後，今年立陶宛、斯洛伐克、捷克和波蘭等國家，先後宣布捐贈我國疫苗，台灣和立陶宛並正規畫在今年相互設處，國發會主委龔明鑫並將於10月率領約65人規模的「經貿投資考察團」訪問斯洛伐克、捷克和立陶宛3個中東歐國家，加強經貿交流合作。

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一名不具名的歐盟發言人今透過電郵回應，對相關發展做出正面評論。歐盟表示，歡迎促進台灣投資和加強與歐盟貿易關係的舉措，希望歐台經濟聯繫在既有的強大基礎上再接再厲，同時強調，台灣是亞洲重要的經濟和高科技夥伴。

發言人並說，關於立陶宛和中國的緊張局勢，中國與歐盟個別成員國雙邊關係，不可避免地對歐中關係整體產生影響。歐盟密切關注局勢發展，並與立陶宛當局密切協調，「我們對中國的行為感到遺憾，歐盟一直在與中國駐歐盟使團接觸，呼籲緩和局勢。歐盟認為立陶宛的決定並不違反歐盟的一中政策。」

發言人表示，歐盟承認中華人民共和國政府是中國唯一政府。與此同時，歐盟與台灣就經濟、貿易和投資問題進行定期政策對話。歐盟及其成員國和台灣這個重要的經濟夥伴、理念相近夥伴發展進一步關係，符合其利益。為此，歐盟在台北設有歐洲經濟貿易辦事處（EETO）。

發言人強調，歐盟不認為與台灣互設代表處（非大使館或領事館）違反歐盟的一中政策。

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