「歐盟印太戰略公報」5度提及台灣 定位為「夥伴」

歐盟9月16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報」,強調在依循民主、法治、人權與國際法的原則下,落實印太合作戰略。(彭博)

〔記者呂伊萱/台北報導〕歐盟今天(16日)通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報」,強調將提升與印太地區的策略性交流。公報中有5處提及台灣,包括地緣政治緊張熱區、強化半導體供應鏈韌性、深化貿易投資關係、海洋治理及促進資料安全保護制度等,其中多以「夥伴」稱之、並表示將強化合作。

歐盟9月16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報」(Joint Communication on the EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific),強調在依循民主、法治、人權與國際法的原則下,歐盟將以為印太地區的穩定、安全、繁榮與永續發展貢獻作為目標,在永續兼容的繁榮、綠色轉型、數位治理與合夥、連結、安全與國防、人員安全等7大領域加強合作。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示,從非洲東岸到太平洋島國,印太地區的經濟、人口與政治影響力都逐漸擴大。以價值為圭臬,歐盟提出建立更強健的合作關係來增進與印太地區的貿易、投資與連結,回應全球性挑戰並加強基於規則的國際秩序。歐盟外長波瑞爾(Josep Borrell)說,歐盟的目標是維持自由且開放的印太地區,同時建構強健且持久的夥伴關係,在綠色轉型、海洋治理、數位政策、安全與國防等領域共同合作。

在公報全文中,共有5處提及台灣。首先是在鋪陳加強印太合作背景中的地緣政治段落,公報提到,印太區域局勢在有爭議領土和海域的緊張局勢,可見到包括中國在內的大規模軍事集結。印太區域佔全球軍費開支的比例從2009年的20%,增加到2019年的28%,熱點區域的軍力展示和緊張局勢加劇,例如在南海、東海以及台海,這些情勢可能影響歐洲的安全和繁榮。混合戰類型的威脅也有所增加,包括網路安全方面。

在經貿方面提及台灣比例較高,在強調促進具韌性和多元化的供應鏈段落,公報指出,具備韌性的供應鏈對於經濟復甦至關重要。歐盟將與印太夥伴合作,透過加強和多樣化貿易關係、實施現有貿易協定、完成正在進行的貿易談判和發展戰略部門合作來加強供應鏈韌性。例如,在半導體方面與日本、韓國和台灣等夥伴進行合作。歐盟還將與夥伴合作捍衛規則秩序,以保護國際貿易免於不公平做法的影響,例如工業補貼、經濟脅迫、強制技術轉讓和知識產權盜竊等。

雙邊貿易關係部分,公報寫到,歐盟將致力於與澳洲和紐西蘭締結貿易協定,繼續努力與印尼就達成協議進行磋商,並與東非共同體達成經濟夥伴關係協定。歐盟和印度在今年5月重啟貿易談判,一旦完成,將大力加強歐盟與印度的貿易和投資關係。歐盟還將尋求與沒有貿易和投資協定的夥伴「例如台灣」,建立深厚的貿易和投資關係。

海洋治理部分也提到台灣,公報強調,歐盟將和夥伴的工作小組溝通,共同促進漁業環境革新、打擊非法漁業(IUU),夥伴包括台灣、泰國、中國、迦納、韓國、美國和日本。歐盟盼加強印太地區的遵守國際法的海洋治理,特別是《聯合國海洋法公約》,以確保海洋資源的永續和保護生物多樣性。

第5處提及台灣段落是在數位治理。公報表示,在促進資料保護制度調和方面,歐盟將持續參與印太區域的進展,以確保區域內的資料安全和自由流動。這些努力將包括與主要合作夥伴積極接觸,以達成充分調查結果,例如2019年在歐盟和日本建立世界上最大的安全數據傳輸區域,並於2021年與韓國完成談判,也正與紐西蘭展開重要工作。印度、印尼、斯里蘭卡、台灣和泰國等其他夥伴已採用或正在實施現代資料保護法,這可能為未來的談判建立良好環境。歐盟還加強與東協等區域組織的對話,這些組織網絡在制定共同資料保護標準方面發揮作用。

歐盟9月16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報」。(擷取自歐盟網站)

