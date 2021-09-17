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    歐盟印太戰略報告明確納台 蘇貞昌：德不孤、必有鄰

    行政院長蘇貞昌17日就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程到立法院專案報告及備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

    行政院長蘇貞昌17日就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程到立法院專案報告及備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

    2021/09/17 10:19

    〔記者楊丞彧／台北報導〕歐盟16日通過「歐盟印太合作戰略」共同報告，強調將提升與印太地區的策略性交流。公報中有5處提及台灣，其中多以「夥伴」稱之、並表示將強化合作。對此，除外交部表高度歡迎，行政院長蘇貞昌今進入立法院議場前也表示「德不孤、必有鄰」，越來越多朋友肯定台灣堅守民主自由，同時也肯定台灣作為一個世界有意義的貢獻者，加入國際的大家庭。

    蘇貞昌強調，在蔡總統領導下，國家日益被重視，國際能見度變高；同時，台灣一再被肯定，我們從最近世界各國一再為台灣發聲，肯定台灣的成就，並用實質的行動，包括歐盟與歐洲相關國家，送給台灣需要的疫苗，並在各種場合，為台灣肯定發聲，都可以看出我們一直的努力，不但在國際上有一席之地，而且「德不孤、必有鄰」，越來越多朋友肯定台灣堅守民主自由，同時也肯定台灣作為一個世界有意義的貢獻者，加入國際的大家庭。

    此外，針對軍備預算創新高，蘇貞昌則指出國家安全第一，沒有安全沒有一切，而中共謀我日急，國際局勢詭異，世界各國都認真準備。台灣基於保衛國家主權與國家國民安全不能鬆懈，一定要有最好的準備，才不會有戰爭發生。

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