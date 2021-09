歐盟印太戰略報告明確納台 外交部歡迎將台灣視為重要夥伴

歐盟執委會與歐盟對外事務部16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告。(路透資料照)

2021/09/17 10:12

〔記者楊丞彧/台北報導〕歐盟16日通過「歐盟印太合作戰略」共同報告,強調將提升與印太地區的策略性交流。公報中有5處提及台灣,其中多以「夥伴」稱之、並表示將強化合作。對此,外交部高度歡迎歐盟首度將台灣明確納入「歐盟印太合作戰略」共同報告,視台灣為歐盟在印太地區的重要合作夥伴。

歐盟執委會(European Commission)與歐盟對外事務部(EEAS)9月16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告(The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific),關切中國在印太地區持續加強軍力部署,導致南海、東海與台海成為區域熱點,可能連帶衝擊歐洲的安全與繁榮。

另外,歐盟強調,將與台灣及日本、南韓等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈合作,並尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴,深化雙邊經貿及投資關係。歐盟也強調,將與具備資訊保護法規基礎的夥伴,例如台灣,展開數據保護對話。

對於歐盟在「印太合作戰略」共同報告的官方文件中首度明確納入台灣、關切台海安全情勢,並將台灣視為歐盟在印太地區的重要合作夥伴,我國外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部表示,歐盟近月來持續在國際多邊及雙邊場域,透過發表聯合聲明或公報等方式,重申對台海和平與穩定的重視。此次歐盟首度在「印太合作戰略」正式文件中明確納入台灣,再次凸顯台海的安全、穩定與繁榮對歐盟在印太區域的利益至關重要。

外交部也深信,歐盟與台灣在半導體及資通訊等戰略產業加強合作,不僅將有助歐盟強化韌性及多元的價值鏈,也可協助歐盟在疫後復甦儘速達成「開放性戰略自主」的政策目標。

歐盟外長理事會曾於今年4月19日發布「歐盟印太合作戰略」政策文件,並指示歐盟執委會與歐盟對外事務部於本年9月前提交共同報告,針對攸關歐盟及全球利益的安全、貿易、數位、人權、環境、海洋治理等議題提出具體措施。該份共同報告另指出,歐盟將與中國針對環境、氣候等共同挑戰尋求合作,但同時將持續保護其自身利益並推廣歐盟認同的價值,並且在與中國存在基本歧見的人權領域等進行反制。

外交部強調,台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴,將持續在半導體等相關戰略產業的供應鏈重組、數位經濟、綠色能源及疫後經濟復甦等領域加強合作。我方也籲請歐盟依據歐洲議會多次決議,儘速與台灣就洽簽「雙邊投資協定」(BIA)啟動影響評估、公眾諮詢及範疇界定等談判前置作業。外交部將持續堅守核心價值,與歐盟等理念相近夥伴,共同捍衛以規則為基礎的國際秩序,以及自由、開放的印太地區。

