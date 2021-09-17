歐盟新印太策略 擬深化與台貿易關係

第七次中歐經貿高層對話二○一八年六月廿五日於中國首都北京的釣魚台國賓館舉行，圖為會場展示的歐盟旗幟與中國國旗。（路透檔案照）

2021/09/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲聯盟十六日正式公布其印太戰略，宣示要加強在印太地區的戰略存在，以抗衡崛起的中國，並尋求與台灣建立深厚貿易關係。該戰略由法、德與荷蘭推動，除加強與印度、日本和澳洲的關係，歐盟也將致力阻止威權主義的散播。一位不具名官員向路透表示，該戰略並非「反中」，但北京無疑一定會做此解讀。

歐盟的印太戰略重點包括貿易、氣候變遷、海洋、數位、基礎建設、國防安全與衛生。在安全議題上，歐盟承諾加強與澳洲、紐西蘭、印尼與日本的海事合作，未來會在中國宣稱有主權的海域上展開更多海軍巡邏。

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根據中央社報導，歐盟將透過強化貿易關係與印太地區夥伴合作，其方式包括完成貿易談判、探索洽談貿易協定機會等。歐盟明確表示將尋求與沒有貿易和投資協定的夥伴（例如台灣）建立深厚的貿易及投資關係。同時為解決半導體供應鏈中的問題，將與日本、韓國和台灣等夥伴合作。

歐洲執委會主席馮德萊恩在十五日發表歐盟年度國情咨文，表示將和中國多面向交往，卻也直言歐盟市場打算禁止強迫勞動產品。馮德萊恩肯定「中國是一個競爭者、甚至是對手，但同時也是戰勝全球環境問題以及與十四億消費者進行貿易往來的夥伴。」

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