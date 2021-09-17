歐洲議會挺歐台雙邊投資協定 外交部：持續深化與歐盟關係

歐洲議會15日公布全體會議表決結果，壓倒性通過呼籲歐盟制定對中國新戰略報告案。（彭博資料照）

2021/09/17 13:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕歐洲議會日前公布全體會議表決結果，壓倒性通過呼籲歐盟制定對中國新戰略報告案，除敦促解決侵犯人權行為及處理來自中國的假訊息外，另也支持歐盟與台灣談判雙邊投資協定。針對媒體詢問，外交部發言人歐江安表示，外交部注意到歐洲議會於15日以壓倒性票數表決通過「新歐中戰略」報告，自因應全球挑戰、強調國際秩序與人權、辨識交往風險與弱點、與理念相近夥伴加強合作等6大面向，建議歐盟對中國採取新戰略。

報告重申，歐洲議會關切中國在南海、東海及台海採取擴張性政策，對台灣持續進行軍事挑釁、中國軍機頻繁入侵台灣防空識別區；此外，歐洲議會強烈反對任何片面升高或改變兩岸現狀的行徑。

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另外，歐洲議會也強調台歐盟經貿關係在區域背景下的重要性，尤其在世貿多邊機制、公衛、半導體供應合作等議題，籲請歐盟執委會及理事會推動對台灣「雙邊投資協定」（BIA），並緊急開啟範疇界定、影響評估及公眾諮詢程序。

報告中也建議，透過鼓勵歐洲媒體與台灣等國際夥伴的合作，增進歐洲華語媒體的多元性。歐洲議會於本月14日在史特拉斯堡舉行全會就本案進行辯論時，已有多位歐洲議會議員輪番發言力挺台灣與立陶宛開展關係。

歐江安指出，歐洲議會自本年初以來，至今已近10度通過相關友台決議，包括強烈支持台灣參與世界衛生大會等國際組織，籲請歐盟儘速與台灣啟談BIA等相關決議。本月1日歐洲議會外委會高票表決通過「台歐盟政治關係暨合作」報告案及相關修正提案，建議歐盟將其駐台機構名稱改為「歐盟駐台辦事處」。歐洲議會作為歐盟4.5億人的最高民意殿堂，不斷以具體行動力挺民主台灣，外交部對此表達由衷歡迎與高度感謝。

歐江安強調，台灣與歐盟是共享自由、民主及法治等核心價值的理念相近夥伴，外交部將持續在台歐盟既有的深厚基礎上，持續與歐盟深化互利互惠的實質關係。

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