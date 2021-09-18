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    中共施壓是「短期問題」 立陶宛外長：與民主台灣交往很務實

    立陶宛外長藍斯柏吉斯。（美聯社）

    立陶宛外長藍斯柏吉斯。（美聯社）

    2021/09/18 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）目前正在美國華府訪問，面對允許我國以「台灣」為名設立代表處，遭到中國強力施壓，他在當地時間17日接受公共政策研究團體「德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）」指出，和台灣交往是「務實作法（Practical approach）」。

    立陶宛外長藍斯柏吉斯、馬歇爾基金會學者卡茨（Jonathan Katz）及高級研究員貝茲拿（Kristine Berzina）於17日早上「德國馬歇爾基金會」視訊研討會上，針對國際政經局勢進行談話，藍斯柏吉斯認為，立國應與全球想法一致的「民主國家」，深化政經夥伴關係。

    藍斯柏吉斯提到，與民主國家交往是立國政府具有意義且透明的做法，像是於澳洲、南韓設立大使館，同時「深化」與「台灣」的夥伴關係，長久而言是「務實」做法，對商業有益。若是企業與民主國家內的公司簽立契約，將依「基本法治原則」行事，獲得保障。

    同時，藍斯柏吉斯也說，支持民主國家，更不會因為議員邀請「維吾爾族」人民，於會議中發表意見，就遭受任意制裁，這些都是「挺民主」的價值，當然這也包含人權及法制精神，是相當務實的舉措。

    藍斯柏吉斯坦言，中共施壓短期內恐變成問題，立國公司承受中共不小壓力，首當其衝的就是「供應鏈」，這也是此次訪問華府的議題之一，身為小國、小型經濟體，如何穩定供應鏈是很大的挑戰。法、德、美國都有相同的狀況，特別是在「半導體（Semi-Conductors）上」，大家都在同一條船上，得共商解決方案。同時，會中也探討了，俄羅斯及白羅斯日益緊密的軍事合作。

    訪談影片從15:52秒開始

    馬歇爾基金會與立陶宛外長藍斯柏吉斯視訊會議的介紹，探討議題中預告將提到「立台關係」強化，將面臨中國重手施壓的狀況。（圖擷取自德國馬歇爾基金會官網）

    馬歇爾基金會與立陶宛外長藍斯柏吉斯視訊會議的介紹，探討議題中預告將提到「立台關係」強化，將面臨中國重手施壓的狀況。（圖擷取自德國馬歇爾基金會官網）

    立陶宛外長藍斯柏吉斯（左上）馬歇爾基金會學者卡茨（下）及高級研究員貝茲拿（右上）（圖擷取自The German Marshall Fund of the United States官方YouTube）

    立陶宛外長藍斯柏吉斯（左上）馬歇爾基金會學者卡茨（下）及高級研究員貝茲拿（右上）（圖擷取自The German Marshall Fund of the United States官方YouTube）

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