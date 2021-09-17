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    立陶宛經長雙橡園會蕭美琴 期待10月台灣經貿團訪問

    立陶宛經濟與創新部長奧茉娜（Ausrine Armonaite）14日與我駐美國代表蕭美琴在華盛頓雙橡園會面。（圖擷取自Ausrine Armonaite推特）

    立陶宛經濟與創新部長奧茉娜（Ausrine Armonaite）14日與我駐美國代表蕭美琴在華盛頓雙橡園會面。（圖擷取自Ausrine Armonaite推特）

    2021/09/17 07:27

    〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛經濟與創新部長奧茉娜（Ausrine Armonaite）14日與我駐美國代表蕭美琴在華盛頓雙橡園會面，奧茉娜表示，迫不及待要在10月歡迎台灣經貿考察團到訪立陶宛。

    奧茉娜17日推文表示，很高興本週與台灣駐美大使蕭美琴在華盛頓會面，雙方討論了立陶宛與台灣關係，以及即將前往立陶宛的台灣經貿考察團，「我迫不及待要在10月歡迎台灣代表團來訪！」

    蕭美琴隨後也分享奧茉娜的推文說，很高興能了解立陶宛的經貿機會，並討論將成行的台灣經貿考察團，相信立陶宛與台灣的科技、人才、創新與愛好自由的消費者，將能推動經濟夥伴關係。

    國發會主委龔明鑫將於10月20日至30日，率領約65人規模的「經貿投資考察團」，搭乘國籍航空包機，訪問斯洛伐克、捷克和立陶宛3個中東歐國家，加強與歐洲的經貿交流合作。

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