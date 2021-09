立陶宛經長雙橡園會蕭美琴 期待10月台灣經貿團訪問

2021/09/17 07:27

〔即時新聞/綜合報導〕立陶宛經濟與創新部長奧茉娜(Ausrine Armonaite)14日與我駐美國代表蕭美琴在華盛頓雙橡園會面,奧茉娜表示,迫不及待要在10月歡迎台灣經貿考察團到訪立陶宛。

奧茉娜17日推文表示,很高興本週與台灣駐美大使蕭美琴在華盛頓會面,雙方討論了立陶宛與台灣關係,以及即將前往立陶宛的台灣經貿考察團,「我迫不及待要在10月歡迎台灣代表團來訪!」

蕭美琴隨後也分享奧茉娜的推文說,很高興能了解立陶宛的經貿機會,並討論將成行的台灣經貿考察團,相信立陶宛與台灣的科技、人才、創新與愛好自由的消費者,將能推動經濟夥伴關係。

國發會主委龔明鑫將於10月20日至30日,率領約65人規模的「經貿投資考察團」,搭乘國籍航空包機,訪問斯洛伐克、捷克和立陶宛3個中東歐國家,加強與歐洲的經貿交流合作。

